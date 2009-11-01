Menu
Garrow's Law 2009 - 2011 season 1

Garrow's Law
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute

Series rating

8.2
Rate 11 votes
8.3 IMDb

"Garrow's Law" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 November 2009
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 November 2009
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 November 2009
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 November 2009
