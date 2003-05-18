В 1-м сезоне сериала «Большая игра» действие происходит в современном Лондоне. Начинающий политик Стивен Коллинз становится главным подозреваемым в деле о трагической гибели его помощницы Сони Бейкер. Смерть настигла девушку в подземном переходе в результате несчастного случая, который вызвал подозрение у сотрудников правоохранительных органов. Вскоре стало известно, что Стивен и Соня состояли в романтической связи. Друг политика, журналист-расследователь и его команда решают раскрыть заговор правительства, найти истинных виновников происшествия и вывести их на чистую воду.