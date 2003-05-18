Menu
State of Play 2003, season 1

Season premiere 18 May 2003
Production year 2003
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Большая игра» действие происходит в современном Лондоне. Начинающий политик Стивен Коллинз становится главным подозреваемым в деле о трагической гибели его помощницы Сони Бейкер. Смерть настигла девушку в подземном переходе в результате несчастного случая, который вызвал подозрение у сотрудников правоохранительных органов. Вскоре стало известно, что Стивен и Соня состояли в романтической связи. Друг политика, журналист-расследователь и его команда решают раскрыть заговор правительства, найти истинных виновников происшествия и вывести их на чистую воду.

8.1
8.3 IMDb

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 May 2003
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 May 2003
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 June 2003
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 June 2003
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 June 2003
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 June 2003
