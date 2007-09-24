В 3-м сезоне сериала «Доктор Мартин» тетя Джоан попадает в неприятное происшествие на дороге, после которого ей приходится принудительно лечиться у Мартина, чему они оба не особенно рады. Мартин подозревает, что у Луизы может быть анемия, и предлагает ей пройти обследование. К доктору обращается Элисон Лейн, которая беспокоится о странном поведении своей дочери Дельф. Бывший сантехник Берт Лардж неожиданно решает профиль и открыть собственный ресторан. Однако его попытки занятия бизнесом приводят к массовому отравлению.