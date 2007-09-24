Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Doc Martin 2004 - 2022 season 3

Doc Martin season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Doc Martin Seasons Season 3
Doc Martin
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 24 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 29 minutes
"Doc Martin" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Доктор Мартин» тетя Джоан попадает в неприятное происшествие на дороге, после которого ей приходится принудительно лечиться у Мартина, чему они оба не особенно рады. Мартин подозревает, что у Луизы может быть анемия, и предлагает ей пройти обследование. К доктору обращается Элисон Лейн, которая беспокоится о странном поведении своей дочери Дельф. Бывший сантехник Берт Лардж неожиданно решает профиль и открыть собственный ресторан. Однако его попытки занятия бизнесом приводят к массовому отравлению. 

Series rating

8.3
Rate 14 votes
8.4 IMDb

"Doc Martin" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
The Apple Doesn't Fall
Season 3 Episode 1
24 September 2007
Movement
Season 3 Episode 2
1 October 2007
City Slickers
Season 3 Episode 3
8 October 2007
The Admirer
Season 3 Episode 4
15 October 2007
The Holly Bears a Prickle
Season 3 Episode 5
15 October 2007
Nowt So Queer
Season 3 Episode 6
22 October 2007
Happily Ever After
Season 3 Episode 7
5 November 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more