Doc Martin 2004 - 2022, season 10

Doc Martin season 10 poster
Kinoafisha TV Shows Doc Martin Seasons Season 10
Doc Martin
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 7 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 16 minutes
"Doc Martin" season 10 description

В 10-м сезоне сериала «Доктор Мартин» в тихой корнуоллской деревушке внезапно происходит первое за много лет преступление. На улице слышатся выстрелы, и Пенхейл стремится выяснить, кто несет за это ответственность. Эл и Морвенна готовятся к свадьбе. Но некоторые заминки в последнюю минуту угрожают поставить под угрозу их большой день. Мартин и Луиза продолжают разбираться со своими семейными проблемами и воспитывают подросшего сына. Одновременно доктор расширяет свою практику и подтверждает врачебную квалификацию. 

Series rating

8.3
Rate 14 votes
8.4 IMDb

"Doc Martin" season 10 list of episodes.

I Will Survive
Season 10 Episode 1
7 September 2022
One Night Only
Season 10 Episode 2
14 September 2022
How Long Has This Been Going On?
Season 10 Episode 3
21 September 2022
Everlasting Love
Season 10 Episode 4
28 September 2022
Fly Me To The Moon
Season 10 Episode 5
5 October 2022
Return to Sender
Season 10 Episode 6
12 October 2022
Love Will Set You Free
Season 10 Episode 7
19 October 2022
Our Last Summer
Season 10 Episode 8
26 October 2022
