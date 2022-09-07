В 10-м сезоне сериала «Доктор Мартин» в тихой корнуоллской деревушке внезапно происходит первое за много лет преступление. На улице слышатся выстрелы, и Пенхейл стремится выяснить, кто несет за это ответственность. Эл и Морвенна готовятся к свадьбе. Но некоторые заминки в последнюю минуту угрожают поставить под угрозу их большой день. Мартин и Луиза продолжают разбираться со своими семейными проблемами и воспитывают подросшего сына. Одновременно доктор расширяет свою практику и подтверждает врачебную квалификацию.