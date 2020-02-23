Menu
Last Tango in Halifax 2012 - 2020, season 5
Last Tango in Halifax
Original title
Season 5
Title
Сезон 5
Season premiere
23 February 2020
Production year
2020
Number of episodes
4
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
8.2
8.4
IMDb
"Last Tango in Halifax" season 5 list of episodes.
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 5
Episode 1
23 February 2020
Episode 2
Season 5
Episode 2
1 March 2020
Episode 3
Season 5
Episode 3
8 March 2020
Episode 4
Season 5
Episode 4
15 March 2020
