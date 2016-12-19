Menu
Last Tango in Halifax 2012 - 2020 season 4

Last Tango in Halifax season 4 poster
Last Tango in Halifax
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 19 December 2016
Production year 2016
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 0 minute

Series rating

8.2
Rate 12 votes
8.4 IMDb

"Last Tango in Halifax" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 4 Episode 1
19 December 2016
Episode 2
Season 4 Episode 2
20 December 2016
