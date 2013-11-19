Menu
Last Tango in Halifax 2012 - 2020 season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Last Tango in Halifax
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
19 November 2013
Production year
2013
Number of episodes
6
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
8.2
Rate
12
votes
8.4
IMDb
"Last Tango in Halifax" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 2
Episode 1
19 November 2013
Episode 2
Season 2
Episode 2
26 November 2013
Episode 3
Season 2
Episode 3
3 December 2013
Episode 4
Season 2
Episode 4
10 December 2013
Episode 5
Season 2
Episode 5
17 December 2013
Episode 6
Season 2
Episode 6
24 December 2013
TV series release schedule
