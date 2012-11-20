Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Last Tango in Halifax 2012 - 2020 season 1

Last Tango in Halifax season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Last Tango in Halifax Seasons Season 1
Last Tango in Halifax
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 November 2012
Production year 2012
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

8.2
Rate 12 votes
8.4 IMDb

"Last Tango in Halifax" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 November 2012
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 November 2012
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 December 2012
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 December 2012
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 December 2012
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 December 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more