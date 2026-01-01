Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Last Tango in Halifax
Awards
"Last Tango in Halifax" updates
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
All info
BAFTA Awards 2014
Supporting Actress
Winner
Supporting Actress
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best Drama Series
Winner
Best Writer: Drama
Winner
Leading Actor
Nominee
Leading Actress
Nominee
Supporting Actress
Nominee
BAFTA Awards 2017
Supporting Actress
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree