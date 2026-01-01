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This Is England '86
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BAFTA Awards 2011
Best Actress
Winner
Best Make Up & Hair Design
Winner
Best Costume Design
Nominee
Best Director - Fiction/Entertainment
Nominee
Best Editing - Fiction/Entertainment
Nominee
Supporting Actor
Nominee
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