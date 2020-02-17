В 3-м сезоне сериала «Эта страна» съемочная группа возвращается в деревню, чтобы узнать трагические новости о популярном местном жителе. Тем временем Керри сталкивается с материальными проблемами. Однако ее кузен Кертан всегда готов прийти на помощь сестре. Викарий берет Кертана и Керри на урок вождения, но покинуть деревню оказывается не так просто, особенно когда местный бродяга Лен внезапно исчезает. Печально известный член семьи Маклоу возвращается в деревню, заставляя Керри пересмотреть условия ее жизни.