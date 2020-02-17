Menu
This Country 2017 - 2020, season 3

This Country
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 17 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
"This Country" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Эта страна» съемочная группа возвращается в деревню, чтобы узнать трагические новости о популярном местном жителе. Тем временем Керри сталкивается с материальными проблемами. Однако ее кузен Кертан всегда готов прийти на помощь сестре. Викарий берет Кертана и Керри на урок вождения, но покинуть деревню оказывается не так просто, особенно когда местный бродяга Лен внезапно исчезает. Печально известный член семьи Маклоу возвращается в деревню, заставляя Керри пересмотреть условия ее жизни. 

Series rating

8.3
Rate 12 votes
8.5 IMDb

"This Country" season 3 list of episodes.

A Letter from Slugs
Season 3 Episode 1
17 February 2020
Driving Lesson
Season 3 Episode 2
24 February 2020
Cynthia
Season 3 Episode 3
2 March 2020
Kurtan's Half-Brother
Season 3 Episode 4
9 March 2020
The Station
Season 3 Episode 5
16 March 2020
Harvest
Season 3 Episode 6
23 March 2020
