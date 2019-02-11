Menu
У неділю рано зілля копала
12+
Title
Сезон 1
Season premiere
11 February 2019
Production year
2019
Number of episodes
24
Runtime
20 hours 0 minute
Series rating
4.6
Rate
12
votes
4.7
IMDb
"Gypsy Girl" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1
Episode 1
11 February 2019
Серия 02
Season 1
Episode 2
11 February 2019
Серия 03
Season 1
Episode 3
12 February 2019
Серия 04
Season 1
Episode 4
12 February 2019
Серия 05
Season 1
Episode 5
13 February 2019
Серия 06
Season 1
Episode 6
13 February 2019
Серия 07
Season 1
Episode 7
14 February 2019
Серия 08
Season 1
Episode 8
14 February 2019
Серия 09
Season 1
Episode 9
18 February 2019
Серия 10
Season 1
Episode 10
18 February 2019
Серия 11
Season 1
Episode 11
19 February 2019
Серия 12
Season 1
Episode 12
19 February 2019
Серия 13
Season 1
Episode 13
20 February 2019
Серия 14
Season 1
Episode 14
20 February 2019
Серия 15
Season 1
Episode 15
21 February 2019
Серия 16
Season 1
Episode 16
21 February 2019
Серия 17
Season 1
Episode 17
25 February 2019
Серия 18
Season 1
Episode 18
25 February 2019
Серия 19
Season 1
Episode 19
26 February 2019
Серия 20
Season 1
Episode 20
26 February 2019
Серия 21
Season 1
Episode 21
27 February 2019
Серия 22
Season 1
Episode 22
27 February 2019
Серия 23
Season 1
Episode 23
28 February 2019
Серия 24
Season 1
Episode 24
28 February 2019
