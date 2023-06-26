Menu
Cannes Confidential season 1 watch online

Cannes Confidential season 1 poster
Cannes Confidential 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute

Series rating

4.6
Rate 13 votes
4.9 IMDb

"Cannes Confidential" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Death of a Jester
Season 1 Episode 1
26 June 2023
Creatures of Habit
Season 1 Episode 2
26 June 2023
A Clear Conscience
Season 1 Episode 3
3 July 2023
The Deadlier Species
Season 1 Episode 4
3 July 2023
Southern Gothic
Season 1 Episode 5
10 July 2023
Love and Let Die
Season 1 Episode 6
10 July 2023
