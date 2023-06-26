Menu
Cannes Confidential season 1 watch online
Cannes Confidential
Seasons
Season 1
Cannes Confidential
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
26 June 2023
Production year
2023
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 0 minute
Series rating
4.6
Rate
13
votes
4.9
IMDb
"Cannes Confidential" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Death of a Jester
Season 1
Episode 1
26 June 2023
Creatures of Habit
Season 1
Episode 2
26 June 2023
A Clear Conscience
Season 1
Episode 3
3 July 2023
The Deadlier Species
Season 1
Episode 4
3 July 2023
Southern Gothic
Season 1
Episode 5
10 July 2023
Love and Let Die
Season 1
Episode 6
10 July 2023
