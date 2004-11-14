Menu
North & South 2004, season 1

North & South season 1 poster
North & South 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 November 2004
Production year 2004
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute

Series rating

8.3
Rate 12 votes
8.5 IMDb

"North & South" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 November 2004
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 November 2004
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 November 2004
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 November 2004
