Early Doors 2003 - 2004 season 1

Early Doors season 1 poster
Early Doors
Season premiere 12 May 2003
Production year 2003
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes

8.4
Rate 12 votes
8.5 IMDb

"Early Doors" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Opening Time
Season 1 Episode 1
12 May 2003
Marital Problems
Season 1 Episode 2
19 May 2003
On the Mobile
Season 1 Episode 3
26 May 2003
Drugs Bust
Season 1 Episode 4
2 June 2003
Missing Maltesers
Season 1 Episode 5
9 June 2003
Breakfast
Season 1 Episode 6
16 June 2003
