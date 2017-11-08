Menu
Detectorists 2014 - 2017, season 3

Detectorists season 3 poster
Detectorists
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 8 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 36 minutes

Series rating

8.4
Rate 13 votes
8.6 IMDb

"Detectorists" season 3 list of episodes.

Episode 1
Season 3 Episode 1
8 November 2017
Episode 2
Season 3 Episode 2
15 November 2017
Episode 3
Season 3 Episode 3
22 November 2017
Episode 4
Season 3 Episode 4
29 November 2017
Episode 5
Season 3 Episode 5
6 December 2017
Episode 6
Season 3 Episode 6
13 December 2017
