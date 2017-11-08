Menu
Detectorists 2014 - 2017, season 3
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
8 November 2017
Production year
2017
Number of episodes
6
Runtime
2 hours 36 minutes
Series rating
8.4
8.6
IMDb
"Detectorists" season 3 list of episodes.
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 3
Episode 1
8 November 2017
Episode 2
Season 3
Episode 2
15 November 2017
Episode 3
Season 3
Episode 3
22 November 2017
Episode 4
Season 3
Episode 4
29 November 2017
Episode 5
Season 3
Episode 5
6 December 2017
Episode 6
Season 3
Episode 6
13 December 2017
