Detectorists 2014 - 2017 season 2

Detectorists season 2 poster
Detectorists
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 36 minutes

Series rating

8.4
Rate 13 votes
8.6 IMDb

"Detectorists" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
29 October 2015
Episode 2
Season 2 Episode 2
5 November 2015
Episode 3
Season 2 Episode 3
12 November 2015
Episode 4
Season 2 Episode 4
19 November 2015
Episode 5
Season 2 Episode 5
26 November 2015
Episode 6
Season 2 Episode 6
3 December 2015
