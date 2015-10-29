Menu
Detectorists 2014 - 2017 season 2
Detectorists
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
29 October 2015
Production year
2015
Number of episodes
6
Runtime
2 hours 36 minutes
Series rating
8.4
Rate
13
votes
8.6
IMDb
"Detectorists" season 2 list of episodes.
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2
Episode 1
29 October 2015
Episode 2
Season 2
Episode 2
5 November 2015
Episode 3
Season 2
Episode 3
12 November 2015
Episode 4
Season 2
Episode 4
19 November 2015
Episode 5
Season 2
Episode 5
26 November 2015
Episode 6
Season 2
Episode 6
3 December 2015
