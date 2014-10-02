Menu
Detectorists 2014 - 2017 season 1
Detectorists
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
2 October 2014
Production year
2014
Number of episodes
6
Runtime
2 hours 36 minutes
Series rating
8.4
Rate
13
votes
8.6
IMDb
"Detectorists" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1
Episode 1
2 October 2014
Episode 2
Season 1
Episode 2
9 October 2014
Episode 3
Season 1
Episode 3
16 October 2014
Episode 4
Season 1
Episode 4
23 October 2014
Episode 5
Season 1
Episode 5
30 October 2014
Episode 6
Season 1
Episode 6
6 November 2014
TV series release schedule
