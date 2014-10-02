Menu
Detectorists 2014 - 2017 season 1

Detectorists season 1 poster
Detectorists
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 36 minutes

Series rating

8.4
Rate 13 votes
8.6 IMDb

"Detectorists" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 October 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 October 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 October 2014
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 October 2014
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 October 2014
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 November 2014
