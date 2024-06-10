В 1-м сезоне сериала «Выжившие. Радио «Неделька» неизвестный однажды обнаружил в укрытии на диктофон и аудиокассеты. Предположительно, они были сделаны через полтора года после начала эпидемии. У выживших вирус задействовал участок мозга, который отвечает за сон. Люди утратили возможность пробуждаться без посторонней помощи. Те, кто спал более трех часов, уже не просыпался. Записи были сделаны на протяжении недели с мужчиной по имени Женя. По его мнению, своими кассетами он сможет кому-то помочь.