Vyzhivshie. Radio «Nedelka» season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Vyzhivshie. Radio «Nedelka» Seasons Season 1
Vyzhivshie. Radio «Nedelka» 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 20 minutes
"Vyzhivshie. Radio «Nedelka»" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Выжившие. Радио «Неделька» неизвестный однажды обнаружил в укрытии на диктофон и аудиокассеты. Предположительно, они были сделаны через полтора года после начала эпидемии. У выживших вирус задействовал участок мозга, который отвечает за сон. Люди утратили возможность пробуждаться без посторонней помощи. Те, кто спал более трех часов, уже не просыпался. Записи были сделаны на протяжении недели с мужчиной по имени Женя. По его мнению, своими кассетами он сможет кому-то помочь.

Series rating

0.0
"Vyzhivshie. Radio «Nedelka»" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 June 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 June 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 June 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 June 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
10 June 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 June 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 June 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 June 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
10 June 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
10 June 2024
