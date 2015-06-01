Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The First Musketeer 2014 - 2015, season 1

The First Musketeer season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The First Musketeer Seasons Season 1
The First Musketeer
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 June 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute

Series rating

8.5
Rate 11 votes
8.6 IMDb

"The First Musketeer" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 June 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 June 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 June 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 June 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 June 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
1 June 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more