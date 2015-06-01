Menu
The First Musketeer 2014 - 2015, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
1 June 2015
Production year
2015
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 0 minute
Series rating
8.5
Rate
11
votes
8.6
IMDb
"The First Musketeer" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
1 June 2015
Episode 2
Season 1
Episode 2
1 June 2015
Episode 3
Season 1
Episode 3
1 June 2015
Episode 4
Season 1
Episode 4
1 June 2015
Episode 5
Season 1
Episode 5
1 June 2015
Episode 6
Season 1
Episode 6
1 June 2015
TV series release schedule
