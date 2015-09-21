Menu
Dzhuna 2015, season 1
16+
Title
Сезон 1
Season premiere
21 September 2015
Production year
2015
Number of episodes
12
Runtime
8 hours 36 minutes
Series rating
5.3
Rate
11
votes
5.4
IMDb
"Dzhuna" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1
Episode 1
21 September 2015
Серия 2
Season 1
Episode 2
22 September 2015
Серия 3
Season 1
Episode 3
23 September 2015
Серия 4
Season 1
Episode 4
24 September 2015
Серия 5
Season 1
Episode 5
28 September 2015
Серия 6
Season 1
Episode 6
29 September 2015
Серия 7
Season 1
Episode 7
30 September 2015
Серия 8
Season 1
Episode 8
1 October 2015
Серия 9
Season 1
Episode 9
5 October 2015
Серия 10
Season 1
Episode 10
6 October 2015
Серия 11
Season 1
Episode 11
7 October 2015
Серия 12
Season 1
Episode 12
8 October 2015
