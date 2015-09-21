Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dzhuna 2015, season 1

Dzhuna season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dzhuna Seasons Season 1
Dzhuna 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes

Series rating

5.3
Rate 11 votes
5.4 IMDb

"Dzhuna" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 September 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 September 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 September 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 September 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 September 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 September 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 September 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 October 2015
Серия 9
Season 1 Episode 9
5 October 2015
Серия 10
Season 1 Episode 10
6 October 2015
Серия 11
Season 1 Episode 11
7 October 2015
Серия 12
Season 1 Episode 12
8 October 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more