Bosé 2022, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
3 November 2022
Production year
2022
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 12 minutes
Series rating
5.5
Rate
13
votes
5.8
IMDb
"Bosé" season 1 list of episodes.
Season 1
Linda
Season 1
Episode 1
3 November 2022
Te amaré
Season 1
Episode 2
3 November 2022
Bravi ragazzi
Season 1
Episode 3
10 November 2022
Salamandra
Season 1
Episode 4
17 November 2022
Los chicos no lloran
Season 1
Episode 5
24 November 2022
Si tã no vuelves
Season 1
Episode 6
1 December 2022
