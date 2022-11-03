Menu
Russian
Your tickets in your personal cabinet

Bosé 2022, season 1

Bosé 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes

Series rating

5.5
Rate 13 votes
5.8 IMDb

"Bosé" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Linda
Season 1 Episode 1
3 November 2022
Te amaré
Season 1 Episode 2
3 November 2022
Bravi ragazzi
Season 1 Episode 3
10 November 2022
Salamandra
Season 1 Episode 4
17 November 2022
Los chicos no lloran
Season 1 Episode 5
24 November 2022
Si tã no vuelves
Season 1 Episode 6
1 December 2022
