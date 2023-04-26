Menu
Sam - Ein Sachse 2023, season 1

Sam - Ein Sachse season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sam - Ein Sachse Seasons Season 1
Sam - Ein Sachse
Title Сезон 1
Season premiere 26 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 15 minutes

Series rating

6.4
Rate 11 votes
6.5 IMDb

"Sam - Ein Sachse" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Fremd
Season 1 Episode 1
26 April 2023
Vaterland
Season 1 Episode 2
26 April 2023
Afrodeutsch
Season 1 Episode 3
26 April 2023
Ein Sachse
Season 1 Episode 4
26 April 2023
Schall und Rauch
Season 1 Episode 5
26 April 2023
Robin Hood
Season 1 Episode 6
26 April 2023
Deutsch
Season 1 Episode 7
26 April 2023
