American Soul 2019 - 2020, season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
American Soul
16+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
27 May 2020
Production year
2020
Number of episodes
8
Runtime
8 hours 0 minute
Series rating
7.1
Rate
11
votes
7.2
IMDb
"American Soul" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Episode 1
27 May 2020
Fame
Season 2
Episode 2
3 June 2020
Satisfaction
Season 2
Episode 3
10 June 2020
Lovely Day
Season 2
Episode 4
17 June 2020
Say You Love Me
Season 2
Episode 5
24 June 2020
Low Rider
Season 2
Episode 6
1 July 2020
Love Will Keep Us Together
Season 2
Episode 7
8 July 2020
So Long, Sucker
Season 2
Episode 8
15 July 2020
