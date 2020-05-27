Menu
American Soul 2019 - 2020, season 2

American Soul 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 27 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb

"American Soul" season 2 list of episodes.

1975
Season 2 Episode 1
27 May 2020
Fame
Season 2 Episode 2
3 June 2020
Satisfaction
Season 2 Episode 3
10 June 2020
Lovely Day
Season 2 Episode 4
17 June 2020
Say You Love Me
Season 2 Episode 5
24 June 2020
Low Rider
Season 2 Episode 6
1 July 2020
Love Will Keep Us Together
Season 2 Episode 7
8 July 2020
So Long, Sucker
Season 2 Episode 8
15 July 2020
