Atom 16+
Season premiere 27 February 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Atom" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Атом» события разворачиваются в 1943 году. В тайной Лаборатории № 2 в разгар боевых действий ученые занимаются созданием первого ядерного оружия. В проекте принимает участие дерзкий и эгоцентричный Фролов, открывший спонтанное деление ядра, и радиохимик Карпова. Ее отправили в Казахстан в ссылку. Вместе с тем советские разведчики пытаются раздобыть нужные для проекта сведения за границей. Агенту Екатерине Лазаревой, бывшему физику и избраннице Фролова, удается отправить в Союз ценные сведения.

Series rating

6.7
Rate 18 votes
5.9 IMDb

"Atom" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 February 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 February 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 February 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 February 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 March 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 March 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 March 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 March 2025
