Juana Inés 2016, season 1

Juana Inés
Season premiere 26 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 7
Runtime 6 hours 4 minutes

7.4
7.6 IMDb

"Juana Inés" season 1 list of episodes.

Season 1
Miradme al menos
Season 1 Episode 1
26 March 2016
Para el alma no hay encierro
Season 1 Episode 2
2 April 2016
Lágrimas negras de mi pluma
Season 1 Episode 3
9 April 2016
Este amoroso tormento
Season 1 Episode 4
16 April 2016
Divina Lysi
Season 1 Episode 5
23 April 2016
Detened la mano
Season 1 Episode 6
30 April 2016
La vida con que muero
Season 1 Episode 7
7 May 2016
