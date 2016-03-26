Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Juana Inés 2016, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
Juana Inés
Seasons
Season 1
Juana Inés
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
26 March 2016
Production year
2016
Number of episodes
7
Runtime
6 hours 4 minutes
Series rating
7.4
Rate
13
votes
7.6
IMDb
"Juana Inés" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Miradme al menos
Season 1
Episode 1
26 March 2016
Para el alma no hay encierro
Season 1
Episode 2
2 April 2016
Lágrimas negras de mi pluma
Season 1
Episode 3
9 April 2016
Este amoroso tormento
Season 1
Episode 4
16 April 2016
Divina Lysi
Season 1
Episode 5
23 April 2016
Detened la mano
Season 1
Episode 6
30 April 2016
La vida con que muero
Season 1
Episode 7
7 May 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree