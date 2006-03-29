Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Zakoldovannyy uchastok season 1 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Zakoldovannyy uchastok
Seasons
Season 1
Zakoldovannyj uchastok
18+
Title
Сезон 1
Season premiere
29 March 2006
Production year
2006
Number of episodes
10
Runtime
8 hours 20 minutes
Series rating
5.6
Rate
11
votes
5.7
IMDb
"Zakoldovannyy uchastok" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Психоанализ в сельской местности
Season 1
Episode 1
29 March 2006
Дача взятки как искусство
Season 1
Episode 2
30 March 2006
Наведение тумана
Season 1
Episode 3
3 April 2006
Клад Стеньки Разина
Season 1
Episode 4
4 April 2006
Гонка на выживание
Season 1
Episode 5
5 April 2006
Сватовство майора
Season 1
Episode 6
6 April 2006
Закодированные
Season 1
Episode 7
10 April 2006
Возвращение блудного мужа
Season 1
Episode 8
11 April 2006
Факт жизни не доказан
Season 1
Episode 9
12 April 2006
Последний сеанс
Season 1
Episode 10
13 April 2006
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree