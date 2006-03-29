Menu
Zakoldovannyy uchastok season 1 watch online

Zakoldovannyy uchastok season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zakoldovannyy uchastok Seasons Season 1
Zakoldovannyj uchastok 18+
Title Сезон 1
Season premiere 29 March 2006
Production year 2006
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes

Series rating

5.6
Rate 11 votes
5.7 IMDb

"Zakoldovannyy uchastok" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Психоанализ в сельской местности
Season 1 Episode 1
29 March 2006
Дача взятки как искусство
Season 1 Episode 2
30 March 2006
Наведение тумана
Season 1 Episode 3
3 April 2006
Клад Стеньки Разина
Season 1 Episode 4
4 April 2006
Гонка на выживание
Season 1 Episode 5
5 April 2006
Сватовство майора
Season 1 Episode 6
6 April 2006
Закодированные
Season 1 Episode 7
10 April 2006
Возвращение блудного мужа
Season 1 Episode 8
11 April 2006
Факт жизни не доказан
Season 1 Episode 9
12 April 2006
Последний сеанс
Season 1 Episode 10
13 April 2006
