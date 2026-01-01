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Kinoafisha TV Shows The Tattooist of Auschwitz Awards

"The Tattooist of Auschwitz" updates

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Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
BAFTA Awards 2025 BAFTA Awards 2025
Costume Design
Nominee
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