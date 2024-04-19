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Kinoafisha TV Shows Kordon Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Kordon

  • Novgorodskaya oblast, Russia
  • Veliky Novgorod, Russia

Filming Dates

  • 19 April 2024
  • 4 June 2025
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