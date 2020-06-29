Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Face to Face Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Face to Face

  • Strasbourg, Bas-Rhin, France

Filming Dates

  • 29 June 2020 - 24 July 2020
  • September 2020 - March 2021
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more