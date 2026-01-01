Menu
Kinoafisha TV Shows NightMan Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: NightMan

  • Burnaby, British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

season 1
San Diego, California, USA
season 2
Lougheed Mall, Burnaby, British Columbia, Canada
season 2
Vancouver, British Columbia, Canada
