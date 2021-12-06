Menu
Dead Boy Detectives Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Dead Boy Detectives

  • Vancouver, British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

Studio
20146 100a Avenue, Langley, British Columbia, Canada
location
Discovery Islands, British Columbia, Canada
Tongue & Tail Butcher Shop
322 Cambie Street, Vancouver, British Columbia, Canada
Filming Dates

  • 6 December 2021 - 3 February 2022
  • 7 November 2022 - 20 March 2023
