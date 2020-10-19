Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows O Clube Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: O Clube

  • Lisbon, Portugal

Iconic scenes & Locations

Studio
Estudios Contra Campo, Portugal
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Filming Dates

  • 19 October 2020 - 27 December 2020
  • 12 August 2021 - September 2021
  • 5 June 2023 - 21 July 2023
  • 5 October 2024 - 16 November 2024
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more