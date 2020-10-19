Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
O Clube
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Filming Locations: O Clube
Lisbon, Portugal
Iconic scenes & Locations
Studio
Estudios Contra Campo, Portugal
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Filming Dates
19 October 2020 - 27 December 2020
12 August 2021 - September 2021
5 June 2023 - 21 July 2023
5 October 2024 - 16 November 2024
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree