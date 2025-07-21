Menu
Baby Reindeer
Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали
Продюсерам казалось, что аудитории нужна передышка после всей драмы — сам создатель в итоге сделал по-другому.
21 July 2025 07:00
Стивен Кинг назвал этот мини-сериал одним из лучших шоу, которые он когда-либо видел — это не хоррор, но напугать он тоже может
Британский сериал собрал все самые престижные награды в прошлом году и до сих пор остается в топе стримингов.
12 May 2025 18:36
Не только американские экшены: 5 отличных британских сериалов этого года, которые можно посмотреть на Нетфликс
Самое время проверить свое понимание небезызвестного британского акцента.
23 December 2024 14:44
Нетфликс выпустил 25 сериалов в этом году — и эти 5 точно стоит посмотреть
Некоторые из них уже забрали домой пару престижных наград — а другие только готовятся блеснуть во время наградного сезона.
12 December 2024 18:36
Google назвал десятку самых трендовых шоу года (спойлер: «Дом Дракона» даже не в топ-5)
Но в топ-10 раскритикованный сиквел «Игры престолов» все-таки попал.
11 December 2024 18:07
Абсолютно уникальный сериал Нетфликс: на престижной премии его поставили даже выше топ-10
Критики признали его уникальным и самобытным.
7 December 2024 10:23
Критик назвал топ-3 сериала от Netflix за 2024 год: если еще не смотрели, вам крупно повезло
А тем, кто уже видел, советуем глянуть еще раз.
6 December 2024 13:17
Топ-3 мини-сериала для тех, кто ценит свое время: пригодятся теплыми осенними вечерами
Не все любят шоу по 10 сезонов и 238 серий.
3 September 2024 15:00
