Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Sanctuary: A Witch's Tale Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Sanctuary: A Witch's Tale

  • Great Malvern, Worcestershire, England, UK

Iconic scenes & Locations

Sarah Fenn office
Emilia's Restaurant, Main St, Kilgarran, Enniskerry, Co. Wicklow, Ireland
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sanctuary's town square
Enniskerry, Co Wicklow, Ireland
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sanctuary Senior School
St. Columba's College, Dublin, Co Dublin, Ireland
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bridget Paterson's house
Greystones, Co Wicklow, Ireland
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more