Sanctuary: A Witch's Tale
Filming Dates & Locations
Filming Locations: Sanctuary: A Witch's Tale
Great Malvern, Worcestershire, England, UK
Iconic scenes & Locations
Sarah Fenn office
Emilia's Restaurant, Main St, Kilgarran, Enniskerry, Co. Wicklow, Ireland
Sanctuary's town square
Enniskerry, Co Wicklow, Ireland
Sanctuary Senior School
St. Columba's College, Dublin, Co Dublin, Ireland
Bridget Paterson's house
Greystones, Co Wicklow, Ireland
