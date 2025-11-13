Menu
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Russia Thriller

Rating of films of the Russia in the Thriller genre

Dolgaya doroga domoy 8.3
1 Dolgaya doroga domoy
Thriller, Drama, Mystery 2017, Russia
The Centaur 7.9
2 The Centaur
Drama, Thriller 2023, Russia
12 7.5
3 12
Thriller, Drama, Crime 2007, Russia
Posledniy den rozhdeniya 7.4
4 Posledniy den rozhdeniya
Thriller, Drama 2024, Russia
Flight Crew 7.2
5 Flight Crew
Drama, Adventure, Thriller 2016, Russia
Beshenstvo 7.2
6 Beshenstvo
Thriller 2023, Russia
A Driver for Vera 7.1
7 A Driver for Vera
Romantic, Drama, Thriller 2004, Russia / Ukraine
Slon 7.1
8 Slon
Thriller, Drama 2022, Russia
Omut 7.1
9 Omut
Thriller, Drama 2022, Russia
Na oshchup 7.1
10 Na oshchup
Drama, Thriller 2022, Russia
Bumer 7.1
11 Bumer
Thriller, Drama 2003, Russia
How I Ended This Summer 7.1
12 How I Ended This Summer
Thriller 2009, Russia
The Ghost 7.0
13 The Ghost
Thriller 2008, Russia
Metro 7.0
14 Metro
Action, Drama, Thriller 2013, Russia
Detektor 7.0
15 Detektor
Thriller, Detective 2023, Russia
Down 6.8
16 Down
Action, Romantic, Thriller 2025, Russia
Day Watch 6.7
17 Day Watch
Mystery, Thriller, Action, Sci-Fi 2005, Russia
Piranha 6.6
18 Piranha
Thriller, Crime, Action 2006, Russia
Kukolnik 6.6
19 Kukolnik
Thriller, Sci-Fi 2023, Russia
Telekinez 6.5
20 Telekinez
Thriller 2023, Russia
Matilda 6.5
21 Matilda
Drama, Biography, Thriller 2017, Russia
Chelovek niotkuda 6.4
22 Chelovek niotkuda
Thriller, Adventure, Sci-Fi 2023, Russia
Jack Ryan: Shadow Recruit 6.4
23 Jack Ryan: Shadow Recruit
Action, Drama, Thriller 2014, USA / Russia
Stone 6.4
24 Stone
Drama, Thriller 2011, Russia
Foto na pamyat 6.3
25 Foto na pamyat
Horror, Thriller 2018, Russia
Devil's Pass 6.3
26 Devil's Pass
Horror, Thriller 2013, Russia / USA
The Ninth 6.2
27 The Ninth
Thriller, Drama, Action, Detective 2019, Russia
Nyurnberg 6.2
28 Nyurnberg
History, Drama, War, Thriller, Adventure 2022, Russia / Germany / Czechia / Great Britain
Вадим Шмелев 6.0
29 Вадим Шмелев
Thriller, Horror 2008, Russia
The Blackout 6.0
30 The Blackout
Sci-Fi, Thriller 2019, Russia
Dark World 5.9
31 Dark World
Fantasy, Thriller 2010, Russia
Sanctuary 5.9
32 Sanctuary
Drama, Thriller 2022, France / Russia / USA
Drugoe imya 5.8
33 Drugoe imya
Drama, Thriller 2022, Russia
Selfie 5.8
34 Selfie
Drama, Thriller 2018, Russia
Apollo 18 5.8
35 Apollo 18
Thriller, Sci-Fi 2011, USA / Russia
Antikiller D.K. 5.7
36 Antikiller D.K.
Thriller, Action, Drama 2009, Russia
Queen of Spades: Through the Looking Glass 5.7
37 Queen of Spades: Through the Looking Glass
Thriller, Horror 2019, Russia
Sindrom 5.7
38 Sindrom
Thriller 2023, Russia
Hero 5.6
39 Hero
Action, Thriller 2019, Russia
Paragraph 78 5.6
40 Paragraph 78
Action, Sci-Fi, Thriller 2006, Russia
Viy 5.5
41 Viy
Adventure, Thriller, Fantasy 2014, Germany / Russia / Czechia / Great Britain / Ukraine
The Bride 5.5
42 The Bride
Horror, Thriller, Mystery 2017, Russia
Fib the Truth 5.2
43 Fib the Truth
Thriller, Drama 2021, Russia
The Phobos 5.2
44 The Phobos
Thriller 2009, Russia
Indigo 5.1
45 Indigo
Thriller, Sci-Fi 2007, Russia
Neulovimye: Posledniy geroy 5.1
46 Neulovimye: Posledniy geroy
Thriller, Crime, Drama 2015, Russia
The Soul Conductor 5.1
47 The Soul Conductor
Mystery, Thriller 2018, Russia
Skvoz vremya 4.5
48 Skvoz vremya
Thriller, Mystery 2023, Russia
American Heist 4.5
49 American Heist
Thriller 2017, USA / Russia
