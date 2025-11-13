Menu
Legenda No. 17 7.8
1 Legenda No. 17
Biography, Sport 2012, Russia
Khokkeynyye papy 7.6
2 Khokkeynyye papy
Comedy, Family, Sport 2023, Russia
Ice 3 7.5
3 Ice 3
Romantic, Drama, Sport 2024, Russia
Fedya. Narodnyy futbolist 7.5
4 Fedya. Narodnyy futbolist
Sport, Drama, Biography 2024, Russia
Going Vertical 7.5
5 Going Vertical
Sport, Drama 2017, Russia
Coach 7.0
6 Coach
Sport, Drama 2018, Russia
One Breath 7.0
7 One Breath
Sport, Drama 2020, Russia
White Snow 6.9
8 White Snow
Drama, Sport, Biography 2021, Russia
Lev Yashin. The Dream Goalkeeper 6.9
9 Lev Yashin. The Dream Goalkeeper
Biography, Sport, Drama 2019, Russia
Lucky Trouble 6.7
10 Lucky Trouble
Romantic, Comedy, Sport 2010, Russia
Shadowboxing 2: Revenge 6.7
11 Shadowboxing 2: Revenge
Sport, Action 2007, Russia
Rodnina 6.7
12 Rodnina
Sport, Biography 2024, Russia
Mister Nokaut 6.7
13 Mister Nokaut
Sport 2022, Russia
Odinnadtsat molchalivykh muzhchin 6.6
14 Odinnadtsat molchalivykh muzhchin
Drama, Sport 2022, Russia
Elastico 6.5
15 Elastico
Crime, Sport, Romantic 2016, Russia
Bolshe chem futbol 6.4
16 Bolshe chem futbol
Sport, Drama 2024, Russia
Versus 6.4
17 Versus
Drama, Sport 2016, Russia
Wild League 5.9
18 Wild League
Sport, History, Drama 2019, Russia
Final 5.8
19 Final
Drama, Sport 2025, Russia
Some Like It Cold 5.8
20 Some Like It Cold
Comedy, Sport 2013, Russia
Chempiony 5.6
21 Chempiony
Sport, Drama 2014, Russia
Streltsov 5.6
22 Streltsov
Biography, Sport, Drama 2020, Russia
Sky Team 4.6
23 Sky Team
Drama, Sport 2020, Russia / Belarus
Warrior 3.4
24 Warrior
Sport, Drama 2015, Russia
