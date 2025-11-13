Menu
Rating of films of the Russia in the Sci-Fi genre

Mira 7.2
1 Mira
Sci-Fi, Adventure, Drama, Family 2022, Russia
Rate
The Monk and the Demon 7.2
2 The Monk and the Demon
Sci-Fi, Comedy 2016, Russia
Rate
Guest from the Future 7.2
3 Guest from the Future
Adventure, Family, Sci-Fi 2024, Russia
Rate
Tickets
Vstretimsya vchera 7.1
4 Vstretimsya vchera
Drama, Sci-Fi 2024, Russia
Rate
Plagiator 7.0
5 Plagiator
Drama, Romantic, Sci-Fi 2025, Russia
Rate
Watch trailer
COMA 7.0
6 COMA
Sci-Fi, Action, Adventure 2019, Russia
Rate
Generation P 6.9
7 Generation P
Drama, Sci-Fi, Comedy 2011, Russia
Rate
Hardcore Henry 6.9
8 Hardcore Henry
Action, Sci-Fi 2015, Russia / USA
Rate
Mame snova 17 6.9
9 Mame snova 17
Comedy, Sci-Fi 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Black Hunters 6.9
10 Black Hunters
Sci-Fi, History, Adventure, War 2008, Russia
Rate
Kraken 6.9
11 Kraken
Adventure, Sci-Fi 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Blindazh 6.8
12 Blindazh
Sci-Fi, War 2024, Russia
Rate
Couple from the Future 6.7
13 Couple from the Future
Comedy, Romantic, Sci-Fi 2021, Russia
Rate
Night Watch 6.7
14 Night Watch
Fairy Tale, Sci-Fi, Drama 2004, Russia
Rate
Watch trailer
Day Watch 6.7
15 Day Watch
Mystery, Thriller, Action, Sci-Fi 2005, Russia
Rate
The New Year's Rate Plan 6.7
16 The New Year's Rate Plan
Comedy, Sci-Fi 2008, Russia
Rate
ON i Ona 6.6
17 ON i Ona
Romantic, Sci-Fi 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Kukolnik 6.6
18 Kukolnik
Thriller, Sci-Fi 2023, Russia
Rate
Black Lightning 6.5
19 Black Lightning
Sci-Fi, Adventure, Action 2009, Russia
Rate
Chelovek niotkuda 6.4
20 Chelovek niotkuda
Thriller, Adventure, Sci-Fi 2023, Russia
Rate
Attraction 6.4
21 Attraction
Sci-Fi, Romantic 2017, Russia
Rate
Robo 6.4
22 Robo
Sci-Fi, Family 2019, Russia
Rate
God rozhdeniya 6.3
23 God rozhdeniya
Sci-Fi, Comedy 2023, Russia
Rate
My iz budushchego 2 6.1
24 My iz budushchego 2
Action, Sci-Fi, Adventure 2010, Russia
Rate
Trudno byt bogom 6.1
25 Trudno byt bogom
Sci-Fi 2013, Russia
Rate
Invasion 6.0
26 Invasion
Sci-Fi, Action 2020, Russia
Rate
Watch trailer
The Blackout 6.0
27 The Blackout
Sci-Fi, Thriller 2019, Russia
Rate
Watch trailer
Apollo 18 5.8
28 Apollo 18
Thriller, Sci-Fi 2011, USA / Russia
Rate
Frontier 5.8
29 Frontier
Sci-Fi, History, Adventure 2017, Russia
Rate
The Guardians 5.7
30 The Guardians
Action, Sci-Fi 2017, Russia
Rate
Piraty galaktiki Barrakuda 5.7
31 Piraty galaktiki Barrakuda
Sci-Fi, Adventure 2024, Russia
Rate
Paragraph 78 5.6
32 Paragraph 78
Action, Sci-Fi, Thriller 2006, Russia
Rate
Cosmoball 5.4
33 Cosmoball
Sci-Fi, Adventure 2020, Russia
Rate
Watch trailer
Beyond the Edge 5.3
34 Beyond the Edge
Action, Adventure, Sci-Fi 2017, Russia
Rate
The Inhabited Island 5.3
35 The Inhabited Island
Sci-Fi, Action 2009, Russia
Rate
Indigo 5.1
36 Indigo
Thriller, Sci-Fi 2007, Russia
Rate
Lyogok na pomine 5.0
37 Lyogok na pomine
Sci-Fi, Comedy 2014, Russia
Rate
(NE) Idealnyy muzhchina 4.9
38 (NE) Idealnyy muzhchina
Comedy, Sci-Fi, Romantic 2020, Russia
Rate
Watch trailer
Posledniy Ronin 4.9
39 Posledniy Ronin
Sci-Fi, Adventure 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Kiss Through a Wall 4.8
40 Kiss Through a Wall
Comedy, Sci-Fi 2010, Russia
Rate
Botan i superbaba 4.7
41 Botan i superbaba
Comedy, Sci-Fi 2022, Russia
Rate
Watch trailer
SuperBobrovy. Narodnye mstiteli 4.2
42 SuperBobrovy. Narodnye mstiteli
Comedy, Sci-Fi 2018, Russia
Rate
Watch trailer
Mafia: The Game of Survival 4.1
43 Mafia: The Game of Survival
Sci-Fi, Action 2015, Russia
Rate
Samaya bolshaya luna 3.9
44 Samaya bolshaya luna
Sci-Fi, Action 2024, Russia
Rate
