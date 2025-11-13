Menu
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Russia Drama

Rating of films of the Russia in the Drama genre

Dolgaya doroga domoy 8.3
1 Dolgaya doroga domoy
Thriller, Drama, Mystery 2017, Russia
Watch trailer
Brother 8.3
2 Brother
Action, Drama 1997, Russia
Watch trailer
The Fool 8.0
3 The Fool
Drama 2014, Russia
The Light 7.9
4 The Light
Drama 2023, Russia
The Centaur 7.9
5 The Centaur
Drama, Thriller 2023, Russia
Fortress of War 7.8
6 Fortress of War
Drama, War 2010, Russia / Belarus
Hoffman's Fairy Tales 7.7
7 Hoffman's Fairy Tales
Drama, Comedy 2022, Russia
The Barber of Siberia 7.7
8 The Barber of Siberia
History, Drama, Romantic 1998, Russia / France / Italy / Czechia
Salyut-7 7.7
9 Salyut-7
Drama, History 2017, Russia
Watch trailer
The Return 7.7
10 The Return
Drama 2003, Russia
Extraordinary 7.7
11 Extraordinary
Drama, Music 2024, Russia
Pravednik 7.7
12 Pravednik
War, Drama, History 2023, Russia
Arrhythmia 7.6
13 Arrhythmia
Drama, Romantic 2017, Russia
First Time 7.6
14 First Time
Drama, History 2017, Russia
Podrostki. Pervaya lyubov 7.6
15 Podrostki. Pervaya lyubov
Drama 2024, Russia
Ya delayu shag 7.6
16 Ya delayu shag
Drama, Romantic 2023, Russia
Tickets
Konchitsya leto 7.5
17 Konchitsya leto
Drama 2025, Russia
Watch trailer Tickets
Ice 3 7.5
18 Ice 3
Romantic, Drama, Sport 2024, Russia
Master i Margarita 7.5
19 Master i Margarita
Drama, Fantasy 2024, Russia
My Little Sister 7.5
20 My Little Sister
War, Drama 2019, Russia
Watch trailer
A Dog Named Palma 7.5
21 A Dog Named Palma
Drama 2020, Russia
Fedya. Narodnyy futbolist 7.5
22 Fedya. Narodnyy futbolist
Sport, Drama, Biography 2024, Russia
Watch trailer
Loveless 7.5
23 Loveless
Drama 2017, Russia / France / Belgium / Germany
12 7.5
24 12
Thriller, Drama, Crime 2007, Russia
Pop 7.5
25 Pop
Drama 2010, Russia
The Challenge 7.5
26 The Challenge
Drama 2023, Russia
Watch trailer
Siberia, Monamour 7.5
27 Siberia, Monamour
Drama 2011, Russia
Unforgiven 7.5
28 Unforgiven
Drama 2018, Russia
Going Vertical 7.5
29 Going Vertical
Sport, Drama 2017, Russia
9th Company 7.4
30 9th Company
Drama, War 2005, Russia / Finland / Ukraine
Watch trailer
Posledniy den rozhdeniya 7.4
31 Posledniy den rozhdeniya
Thriller, Drama 2024, Russia
Watch trailer
Severnyy polyus 7.4
32 Severnyy polyus
Adventure, Drama 2024, Russia
Watch trailer
Panfilov's 28 Men 7.4
33 Panfilov's 28 Men
War, Drama 2016, Russia
Bury Me Behind the Baseboard 7.4
34 Bury Me Behind the Baseboard
Drama 2009, Russia
The Island 7.4
35 The Island
Drama 2006, Russia
Watch trailer
Summertime 7.4
36 Summertime
Biography, Drama, Musical 2018, Russia
Komandir 7.4
37 Komandir
Biography, Drama, Action 2024, Russia
The Banishment 7.3
38 The Banishment
Drama 2007, Russia
Fire 7.3
39 Fire
Drama 2020, Russia
Watch trailer
Zateryannye 7.3
40 Zateryannye
Comedy, Drama 2024, Russia
Watch trailer
Elastiko. Dvenadtsatyy igrok 7.3
41 Elastiko. Dvenadtsatyy igrok
Drama 2022, Russia
Mongol 7.3
42 Mongol
History, Drama, Biography 2007, Kazakhstan / Russia / Germany
Morphine 7.3
43 Morphine
Drama 2008, Russia
The Admiral 7.3
44 The Admiral
Drama, Biography, History 2008, Russia
Qirmizi bag 7.3
45 Qirmizi bag
Drama 2016, Russia / Azerbaijan
Zdorovyy chelovek 7.3
46 Zdorovyy chelovek
Drama 2022, Russia
Zloy Gorod 7.3
47 Zloy Gorod
Action, Drama, History 2025, Russia
Watch trailer
Earthquake 7.3
48 Earthquake
Drama 2016, Russia
Chempion mira 7.3
49 Chempion mira
Drama 2021, Russia
Watch trailer
The Dawns Here Are Quiet 7.3
50 The Dawns Here Are Quiet
War, Drama, History 2015, Russia
Sin 7.3
51 Sin
Drama, Biography, History 2018, Russia / Italy
Watch trailer
Snegir 7.3
52 Snegir
Drama 2023, Russia
Watch trailer
Ice 2 7.3
53 Ice 2
Romantic, Drama 2020, Russia
Watch trailer
Emergency Landing 7.2
54 Emergency Landing
Drama, Action 2023, Russia
Paradise 7.2
55 Paradise
Drama 2016, Russia / Germany
Amanat 7.2
56 Amanat
Biography, History, Drama 2022, Russia
Watch trailer
The Balkan Line 7.2
57 The Balkan Line
Action, Drama, War 2019, Russia / Serbia
Watch trailer
Elena 7.2
58 Elena
Drama 2010, Russia
Flight Crew 7.2
59 Flight Crew
Drama, Adventure, Thriller 2016, Russia
The Student 7.2
60 The Student
Drama 2016, Russia
Mira 7.2
61 Mira
Sci-Fi, Adventure, Drama, Family 2022, Russia
The Geographer Drank His Globe Away 7.2
62 The Geographer Drank His Globe Away
Drama 2013, Russia
Batya 7.2
63 Batya
Comedy, Drama 2021, Russia
Watch trailer
Homeland 7.2
64 Homeland
Comedy, Drama 2020, Russia
Bolshoy 7.2
65 Bolshoy
Drama, Ballet 2017, Russia
A Driver for Vera 7.1
66 A Driver for Vera
Romantic, Drama, Thriller 2004, Russia / Ukraine
The Last Frontier 7.1
67 The Last Frontier
War, History, Drama 2020, Russia
Gruppa krovi 7.1
68 Gruppa krovi
War, Drama 2025, Russia
Watch trailer Tickets
The Factory 7.1
69 The Factory
Drama 2018, Russia / France
Muzhskoe slovo 7.1
70 Muzhskoe slovo
Drama 2024, Russia
Watch trailer
Slon 7.1
71 Slon
Thriller, Drama 2022, Russia
U lyudey tak byvayet 7.1
72 U lyudey tak byvayet
Drama, Romantic 2023, Russia
Omut 7.1
73 Omut
Thriller, Drama 2022, Russia
Vstretimsya vchera 7.1
74 Vstretimsya vchera
Drama, Sci-Fi 2024, Russia
9 sekund 7.1
75 9 sekund
Drama 2024, Russia
Tickets
Leviathan 7.1
76 Leviathan
Drama 2014, Russia
Na oshchup 7.1
77 Na oshchup
Drama, Thriller 2022, Russia
Bumer 7.1
78 Bumer
Thriller, Drama 2003, Russia
Watch trailer
Tsar 7.1
79 Tsar
Biography, History, Drama 2009, Russia
Territory 7.1
80 Territory
Drama, Adventure 2014, Russia
Plagiator 7.0
81 Plagiator
Drama, Romantic, Sci-Fi 2025, Russia
Watch trailer
Coach 7.0
82 Coach
Sport, Drama 2018, Russia
Watch trailer
One Breath 7.0
83 One Breath
Sport, Drama 2020, Russia
Watch trailer
Dykhanie 7.0
84 Dykhanie
Drama 2023, Russia
Nebo 7.0
85 Nebo
War, Drama 2020, Russia
Watch trailer
Kandagar 7.0
86 Kandagar
Action, Drama 2010, Russia
Vysotsky. Thank You For Being Alive 7.0
87 Vysotsky. Thank You For Being Alive
Biography, Drama 2011, Russia
Rzhev 7.0
88 Rzhev
War, Drama 2019, Russia
Watch trailer
Metro 7.0
89 Metro
Action, Drama, Thriller 2013, Russia
Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina 7.0
90 Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina
Drama 2025, Russia
Watch trailer Tickets
Cargo 200 7.0
91 Cargo 200
Drama 2007, Russia
Watch trailer
Text 7.0
92 Text
Drama 2019, Russia
Watch trailer
The Pilot. A Battle for Survival 7.0
93 The Pilot. A Battle for Survival
War, Biography, Drama, History 2021, Russia
A Stoker 7.0
94 A Stoker
Drama 2010, Russia
Watch trailer
The Edge 7.0
95 The Edge
Drama 2010, Russia
Dukh Baykala 7.0
96 Dukh Baykala
Drama, Adventure 2023, Russia
Alien Girl 7.0
97 Alien Girl
Drama 2010, Russia
Iron Ivan 6.9
98 Iron Ivan
Drama, History 2013, Russia
Generation P 6.9
99 Generation P
Drama, Sci-Fi, Comedy 2011, Russia
Sobibor 6.9
100 Sobibor
War, Drama 2018, Russia
