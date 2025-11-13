Menu
8.3
1
Dolgaya doroga domoy
Thriller, Drama, Mystery
2017, Russia
Rate
Watch trailer
8.3
2
Brother
Action, Drama
1997, Russia
Rate
Watch trailer
8.0
3
The Fool
Drama
2014, Russia
Rate
7.9
4
The Light
Drama
2023, Russia
Rate
7.9
5
The Centaur
Drama, Thriller
2023, Russia
Rate
7.8
6
Fortress of War
Drama, War
2010, Russia / Belarus
Rate
7.7
7
Hoffman's Fairy Tales
Drama, Comedy
2022, Russia
Rate
7.7
8
The Barber of Siberia
History, Drama, Romantic
1998, Russia / France / Italy / Czechia
Rate
7.7
9
Salyut-7
Drama, History
2017, Russia
Rate
Watch trailer
7.7
10
The Return
Drama
2003, Russia
Rate
7.7
11
Extraordinary
Drama, Music
2024, Russia
Rate
7.7
12
Pravednik
War, Drama, History
2023, Russia
Rate
7.6
13
Arrhythmia
Drama, Romantic
2017, Russia
Rate
7.6
14
First Time
Drama, History
2017, Russia
Rate
7.6
15
Podrostki. Pervaya lyubov
Drama
2024, Russia
Rate
7.6
16
Ya delayu shag
Drama, Romantic
2023, Russia
Rate
Tickets
7.5
17
Konchitsya leto
Drama
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.5
18
Ice 3
Romantic, Drama, Sport
2024, Russia
Rate
7.5
19
Master i Margarita
Drama, Fantasy
2024, Russia
Rate
7.5
20
My Little Sister
War, Drama
2019, Russia
Rate
Watch trailer
7.5
21
A Dog Named Palma
Drama
2020, Russia
Rate
7.5
22
Fedya. Narodnyy futbolist
Sport, Drama, Biography
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.5
23
Loveless
Drama
2017, Russia / France / Belgium / Germany
Rate
7.5
24
12
Thriller, Drama, Crime
2007, Russia
Rate
7.5
25
Pop
Drama
2010, Russia
Rate
7.5
26
The Challenge
Drama
2023, Russia
Rate
Watch trailer
7.5
27
Siberia, Monamour
Drama
2011, Russia
Rate
7.5
28
Unforgiven
Drama
2018, Russia
Rate
7.5
29
Going Vertical
Sport, Drama
2017, Russia
Rate
7.4
30
9th Company
Drama, War
2005, Russia / Finland / Ukraine
Rate
Watch trailer
7.4
31
Posledniy den rozhdeniya
Thriller, Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
32
Severnyy polyus
Adventure, Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
33
Panfilov's 28 Men
War, Drama
2016, Russia
Rate
7.4
34
Bury Me Behind the Baseboard
Drama
2009, Russia
Rate
7.4
35
The Island
Drama
2006, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
36
Summertime
Biography, Drama, Musical
2018, Russia
Rate
7.4
37
Komandir
Biography, Drama, Action
2024, Russia
Rate
7.3
38
The Banishment
Drama
2007, Russia
Rate
7.3
39
Fire
Drama
2020, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
40
Zateryannye
Comedy, Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
41
Elastiko. Dvenadtsatyy igrok
Drama
2022, Russia
Rate
7.3
42
Mongol
History, Drama, Biography
2007, Kazakhstan / Russia / Germany
Rate
7.3
43
Morphine
Drama
2008, Russia
Rate
7.3
44
The Admiral
Drama, Biography, History
2008, Russia
Rate
7.3
45
Qirmizi bag
Drama
2016, Russia / Azerbaijan
Rate
7.3
46
Zdorovyy chelovek
Drama
2022, Russia
Rate
7.3
47
Zloy Gorod
Action, Drama, History
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
48
Earthquake
Drama
2016, Russia
Rate
7.3
49
Chempion mira
Drama
2021, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
50
The Dawns Here Are Quiet
War, Drama, History
2015, Russia
Rate
7.3
51
Sin
Drama, Biography, History
2018, Russia / Italy
Rate
Watch trailer
7.3
52
Snegir
Drama
2023, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
53
Ice 2
Romantic, Drama
2020, Russia
Rate
Watch trailer
7.2
54
Emergency Landing
Drama, Action
2023, Russia
Rate
7.2
55
Paradise
Drama
2016, Russia / Germany
Rate
7.2
56
Amanat
Biography, History, Drama
2022, Russia
Rate
Watch trailer
7.2
57
The Balkan Line
Action, Drama, War
2019, Russia / Serbia
Rate
Watch trailer
7.2
58
Elena
Drama
2010, Russia
Rate
7.2
59
Flight Crew
Drama, Adventure, Thriller
2016, Russia
Rate
7.2
60
The Student
Drama
2016, Russia
Rate
7.2
61
Mira
Sci-Fi, Adventure, Drama, Family
2022, Russia
Rate
7.2
62
The Geographer Drank His Globe Away
Drama
2013, Russia
Rate
7.2
63
Batya
Comedy, Drama
2021, Russia
Rate
Watch trailer
7.2
64
Homeland
Comedy, Drama
2020, Russia
Rate
7.2
65
Bolshoy
Drama, Ballet
2017, Russia
Rate
7.1
66
A Driver for Vera
Romantic, Drama, Thriller
2004, Russia / Ukraine
Rate
7.1
67
The Last Frontier
War, History, Drama
2020, Russia
Rate
7.1
68
Gruppa krovi
War, Drama
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.1
69
The Factory
Drama
2018, Russia / France
Rate
7.1
70
Muzhskoe slovo
Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.1
71
Slon
Thriller, Drama
2022, Russia
Rate
7.1
72
U lyudey tak byvayet
Drama, Romantic
2023, Russia
Rate
7.1
73
Omut
Thriller, Drama
2022, Russia
Rate
7.1
74
Vstretimsya vchera
Drama, Sci-Fi
2024, Russia
Rate
7.1
75
9 sekund
Drama
2024, Russia
Rate
Tickets
7.1
76
Leviathan
Drama
2014, Russia
Rate
7.1
77
Na oshchup
Drama, Thriller
2022, Russia
Rate
7.1
78
Bumer
Thriller, Drama
2003, Russia
Rate
Watch trailer
7.1
79
Tsar
Biography, History, Drama
2009, Russia
Rate
7.1
80
Territory
Drama, Adventure
2014, Russia
Rate
7.0
81
Plagiator
Drama, Romantic, Sci-Fi
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
82
Coach
Sport, Drama
2018, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
83
One Breath
Sport, Drama
2020, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
84
Dykhanie
Drama
2023, Russia
Rate
7.0
85
Nebo
War, Drama
2020, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
86
Kandagar
Action, Drama
2010, Russia
Rate
7.0
87
Vysotsky. Thank You For Being Alive
Biography, Drama
2011, Russia
Rate
7.0
88
Rzhev
War, Drama
2019, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
89
Metro
Action, Drama, Thriller
2013, Russia
Rate
7.0
90
Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina
Drama
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.0
91
Cargo 200
Drama
2007, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
92
Text
Drama
2019, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
93
The Pilot. A Battle for Survival
War, Biography, Drama, History
2021, Russia
Rate
7.0
94
A Stoker
Drama
2010, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
95
The Edge
Drama
2010, Russia
Rate
7.0
96
Dukh Baykala
Drama, Adventure
2023, Russia
Rate
7.0
97
Alien Girl
Drama
2010, Russia
Rate
6.9
98
Iron Ivan
Drama, History
2013, Russia
Rate
6.9
99
Generation P
Drama, Sci-Fi, Comedy
2011, Russia
Rate
6.9
100
Sobibor
War, Drama
2018, Russia
Rate
