Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Russia Crime

Rating of films of the Russia in the Crime genre

Brother 2 8.1
1 Brother 2
Action, Crime 2000, USA / Russia
Rate
Watch trailer
12 7.5
2 12
Thriller, Drama, Crime 2007, Russia
Rate
The Turkish Gambit 7.4
3 The Turkish Gambit
Crime, History, Adventure, War 2005, Russia
Rate
The State Counsellor 7.4
4 The State Counsellor
History, Crime, Adventure 2005, Russia
Rate
Begi 7.3
5 Begi
Comedy, Crime 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Mayor Grom. Chumnoy Doktor 7.2
6 Mayor Grom. Chumnoy Doktor
Action, Crime, Detective, Comedy 2021, Russia
Rate
Watch trailer
YA «lyubila» muzha 7.2
7 YA «lyubila» muzha
Comedy, Crime 2023, Russia
Rate
Gde nashi dengi? 7.0
8 Gde nashi dengi?
Comedy, Crime 2024, Russia
Rate
Watch trailer
High Security Vacation 7.0
9 High Security Vacation
Comedy, Crime 2009, Russia
Rate
Collector 6.9
10 Collector
Crime, Drama 2016, Russia
Rate
The PyraMMMid 6.9
11 The PyraMMMid
Drama, Biography, Crime 2010, Russia
Rate
VIP Policeman 6.8
12 VIP Policeman
Comedy, Drama, Crime 2018, Russia
Rate
Watch trailer
Grom. Trudnoe detstvo 6.8
13 Grom. Trudnoe detstvo
Action, Crime, Detective, Comedy 2022, Russia
Rate
Watch trailer
Restoran po ponyatiyam 6.7
14 Restoran po ponyatiyam
Crime, Comedy 2022, Russia
Rate
Watch trailer
1814 6.7
15 1814
Crime, History, Adventure 2007, Russia
Rate
Piranha 6.6
16 Piranha
Thriller, Crime, Action 2006, Russia
Rate
Elastico 6.5
17 Elastico
Crime, Sport, Romantic 2016, Russia
Rate
Shadowboxing 3: Last Round 6.5
18 Shadowboxing 3: Last Round
Drama, Action, Adventure, Crime 2011, Russia
Rate
Bumer: Film vtoroy 6.2
19 Bumer: Film vtoroy
Crime, Drama 2005, Russia
Rate
Технология 5.9
20 Технология
Adventure, Comedy, Crime 2008, Russia
Rate
The Apocalypse Code 5.7
21 The Apocalypse Code
Crime, Adventure, Action 2007, Russia
Rate
Spy 5.5
22 Spy
War, Crime, Adventure 2012, Russia
Rate
Neulovimye: Posledniy geroy 5.1
23 Neulovimye: Posledniy geroy
Thriller, Crime, Drama 2015, Russia
Rate
Street Racers 4.7
24 Street Racers
Crime, Action 2007, Russia
Rate
GazGolder 4.6
25 GazGolder
Crime, Action 2014, Russia
Rate
Billion 4.2
26 Billion
Action, Crime 2019, Russia
Rate
Dzhentlmeny, udachi! 4.1
27 Dzhentlmeny, udachi!
Drama, Crime, Comedy 2012, Russia
Rate
Klubare 2.6
28 Klubare
Crime, Comedy 2017, Russia
Rate
