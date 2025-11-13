Menu
Rating of films of the Russia in the Children's genre

Neznayka na Lune 7.0
1 Neznayka na Lune
Animation, Compilation, Children's 1997, Russia
Rate
Smeshariki: Nachalo 6.8
2 Smeshariki: Nachalo
Animation, Children's 2011, Russia
Rate
Fiksiki protiv Krabotov 6.7
3 Fiksiki protiv Krabotov
Animation, Children's 2019, Russia
Rate
Watch trailer
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3 6.6
4 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3
Animation, Children's, Family 2015, Russia
Rate
Smeshariki: DezhaVyu 6.5
5 Smeshariki: DezhaVyu
Animation, Adventure, Children's 2017, Russia
Rate
Watch trailer
Masha i Medved v kino: Skazhite «Oy!» 6.5
6 Masha i Medved v kino: Skazhite «Oy!»
Children's, Animation 2023, Russia
Rate
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje 6.4
7 Snezhnaya koroleva. Zazerkalje
Animation, Children's, Family, Adventure, Fantasy 2019, Russia
Rate
Watch trailer
Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki 6.4
8 Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki
Children's, Animation, Family 2010, Russia
Rate
Snezhnaya Koroleva 3. Ogon i Lyod 6.4
9 Snezhnaya Koroleva 3. Ogon i Lyod
Animation, Children's 2016, Russia
Rate
Shchelkunchik i volshebnaya fleyta 6.4
10 Shchelkunchik i volshebnaya fleyta
Children's 2022, Russia
Rate
Fiksiki: Bolshoy sekret 6.3
11 Fiksiki: Bolshoy sekret
Animation, Children's, Family, Adventure 2017, Russia
Rate
Watch trailer
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4 6.3
12 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4
Animation, Children's 2019, Russia
Rate
Kalendar ma(y)ya 6.3
13 Kalendar ma(y)ya
Children's, Adventure 2022, Russia
Rate
Watch trailer
Tri bogatyrya i Kon na trone 6.1
14 Tri bogatyrya i Kon na trone
Animation, Children's, Adventure, Family 2021, Russia
Rate
Watch trailer
Tri bogatyrya i printsessa Egipta 6.1
15 Tri bogatyrya i printsessa Egipta
Animation, Adventure, Children's 2017, Russia
Rate
Watch trailer
Skaz o Petre i Fevronii 6.1
16 Skaz o Petre i Fevronii
Animation, Children's, Adventure 2017, Russia
Rate
Watch trailer
Dva khvosta 5.5
17 Dva khvosta
Animation, Children's 2018, Russia
Rate
Tsarevny i Tainstvennaya gostya 4.4
18 Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Animation, Children's 2023, Russia
Rate
Watch trailer
