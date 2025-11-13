Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Russia 2025

Rating of films produced in Russia of 2025

Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa 7.7
1 Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
Animation 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Konchitsya leto 7.5
2 Konchitsya leto
Drama 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tuda 7.4
3 Tuda
Romantic 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Odin khoroshiy den 7.3
4 Odin khoroshiy den
Romantic 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Begi 7.3
5 Begi
Comedy, Crime 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Zloy Gorod 7.3
6 Zloy Gorod
Action, Drama, History 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Deniskiny rasskazy 7.2
7 Deniskiny rasskazy
Adventure, Comedy, Family 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Gruppa krovi 7.1
8 Gruppa krovi
War, Drama 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Plagiator 7.0
9 Plagiator
Drama, Romantic, Sci-Fi 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Batya 2. Ded 7.0
10 Batya 2. Ded
Comedy 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina 7.0
11 Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina
Drama 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
More na dvoikh 7.0
12 More na dvoikh
Comedy, Romantic 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Manyunya. Den rozhdeniya Ba 7.0
13 Manyunya. Den rozhdeniya Ba
Adventure, Comedy, Family 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Vsyo, chto tebya kasaetsya 6.9
14 Vsyo, chto tebya kasaetsya
Comedy 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Krasnyy shelk 6.9
15 Krasnyy shelk
Detective, Action 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Kraken 6.9
16 Kraken
Adventure, Sci-Fi 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Na derevnyu dedushke 6.8
17 Na derevnyu dedushke
Comedy, Family 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu 6.8
18 Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu
Comedy, Adventure, Fantasy 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Down 6.8
19 Down
Action, Romantic, Thriller 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
ON i Ona 6.6
20 ON i Ona
Romantic, Sci-Fi 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Atel-Matel 6.5
21 Atel-Matel
Comedy 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Finist. Pervyy bogatyr 6.5
22 Finist. Pervyy bogatyr
Adventure, Fantasy 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Voyna i muzyka 6.4
23 Voyna i muzyka
Drama, History, War 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Kolbasa 6.4
24 Kolbasa
Comedy 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
V spiskakh ne znachilsya 6.3
25 V spiskakh ne znachilsya
War, History 2025, Russia / Belarus
Rate
Watch trailer
Not Home Alone 2 6.0
26 Not Home Alone 2
Family, Comedy 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Sokrovishcha gnomov 5.9
27 Sokrovishcha gnomov
Comedy, Adventure, Family 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2 5.8
28 Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
Animation 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Final 5.8
29 Final
Drama, Sport 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Solovey protiv Muromtsa 5.8
30 Solovey protiv Muromtsa
Adventure 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Zhdun 5.8
31 Zhdun
Comedy, Family 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Volshebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz zhyoltogo kirpicha 5.7
32 Volshebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz zhyoltogo kirpicha
Fantasy, Adventure 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tsarevna-lyagushka 5.6
33 Tsarevna-lyagushka
Adventure, Family 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Zhiga. Na polnoy skorosti 5.5
34 Zhiga. Na polnoy skorosti
Action, Drama 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Genre
Country
Year
Reset
Most Anticipated Films Top 1000 Films Top Films in Cinemas Best films of 2025 Best films of 2024 Best films of 2023 Best films of 2022 Best films of 2021 Top Films by Country Top Films by Genre
Most Anticipated Films
908
Avatar 3 25 December 2025
537
Chebi 2 1 January 2026
122
Tri bogatyrya i svet klinom 25 December 2025
102
Now You See Me 3 13 November 2025
94
Mazhor v Dubae 30 October 2025
Top Films in Cinemas
10
Parts of Happiness, or Salt Beans Mezzanine
9.6
Angels Don’t Buzz
9.3
Mahavatar Narsimha
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.1
Ritmy mechty
Top 1000 Films
9.1
The Shawshank Redemption
9.1
Attack on Titan the Movie: The Last Attack
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Cinemas
8.9
The Green Mile
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more