Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Russia 2024

Rating of films produced in Russia of 2024

Ognennyy lis 8.4
1 Ognennyy lis
Family, Adventure, Documentary 2024, Russia
Sem chyornykh bumag 7.9
2 Sem chyornykh bumag
War 2024, Russia
Mayor Grom. Igra 7.7
3 Mayor Grom. Igra
Action, Adventure 2024, Russia
Extraordinary 7.7
4 Extraordinary
Drama, Music 2024, Russia
Podrostki. Pervaya lyubov 7.6
5 Podrostki. Pervaya lyubov
Drama 2024, Russia
Ice 3 7.5
6 Ice 3
Romantic, Drama, Sport 2024, Russia
Onegin 7.5
7 Onegin
Romantic 2024, Russia
Master i Margarita 7.5
8 Master i Margarita
Drama, Fantasy 2024, Russia
Fedya. Narodnyy futbolist 7.5
9 Fedya. Narodnyy futbolist
Sport, Drama, Biography 2024, Russia
Tri kota. Zimnie kanikuly 7.4
10 Tri kota. Zimnie kanikuly
Adventure, Animation, Family 2024, Russia
Posledniy den rozhdeniya 7.4
11 Posledniy den rozhdeniya
Thriller, Drama 2024, Russia
Novyy god v Beryozovke 7.4
12 Novyy god v Beryozovke
Comedy, Family 2024, Russia
Severnyy polyus 7.4
13 Severnyy polyus
Adventure, Drama 2024, Russia
Komandir 7.4
14 Komandir
Biography, Drama, Action 2024, Russia
Zateryannye 7.4
15 Zateryannye
Comedy, Drama 2024, Russia
Sound of Youth 7.3
16 Sound of Youth
Comedy 2024, Russia
Palma 2 7.3
17 Palma 2
Family, Adventure 2024, Russia
Hands Up! 7.2
18 Hands Up!
Biography, Comedy, Music 2024, Russia
Guest from the Future 7.2
19 Guest from the Future
Adventure, Family, Sci-Fi 2024, Russia
Luntik. Returning Home 7.2
20 Luntik. Returning Home
Adventure, Animation, Family 2024, Russia
Muzhskoe slovo 7.1
21 Muzhskoe slovo
Drama 2024, Russia
Vstretimsya vchera 7.1
22 Vstretimsya vchera
Drama, Sci-Fi 2024, Russia
9 sekund 7.1
23 9 sekund
Drama 2024, Russia
Gde nashi dengi? 7.1
24 Gde nashi dengi?
Comedy, Crime 2024, Russia
7 dney, 7 nochey 7.0
25 7 dney, 7 nochey
Family, Comedy 2024, Russia
Manyunya. Priklyucheniya v derevne 7.0
26 Manyunya. Priklyucheniya v derevne
Adventure, Comedy, Family 2024, Russia
Lyubvi ne byvaet? 6.9
27 Lyubvi ne byvaet?
Romantic, Comedy 2024, Russia
Lyubov zla 6.9
28 Lyubov zla
Comedy 2024, Russia
Mame snova 17 6.9
29 Mame snova 17
Comedy, Sci-Fi 2024, Russia
Vyberi menya 6.9
30 Vyberi menya
Comedy 2024, Russia
Blindazh 6.8
31 Blindazh
Sci-Fi, War 2024, Russia
Neprilichnye gosti 6.8
32 Neprilichnye gosti
Comedy 2024, Russia
Govorit Zemlya! 6.8
33 Govorit Zemlya!
Comedy 2024, Russia
Rodnina 6.7
34 Rodnina
Sport, Biography 2024, Russia
Shaman 6.7
35 Shaman
Horror 2024, Russia
Domovyonok Kuzya 6.6
36 Domovyonok Kuzya
Comedy, Family 2024, Russia
YA - medved 6.6
37 YA - medved
Family 2024, Russia
Pozyvnoy «Passazhir» 6.6
38 Pozyvnoy «Passazhir»
Drama 2024, Russia
Pochemu ty? 6.5
39 Pochemu ty?
Romantic, Drama 2024, Russia
Ognivo 6.5
40 Ognivo
Adventure, Fantasy 2024, Russia
Postuchis v moyu Tver 6.5
41 Postuchis v moyu Tver
Comedy, Drama, Romantic 2024, Russia
Belyakovy v otpuske 6.5
42 Belyakovy v otpuske
Comedy 2024, Russia
Neposlushniki 6.4
43 Neposlushniki
Comedy 2024, Russia
Manyunya. Priklyucheniya v Moskve 6.4
44 Manyunya. Priklyucheniya v Moskve
Comedy 2024, Russia
Bolshe chem futbol 6.4
45 Bolshe chem futbol
Sport, Drama 2024, Russia
Konets Slavy 6.4
46 Konets Slavy
Comedy 2024, Russia
Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6 6.3
47 Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6
Adventure, Animation, Fantasy 2024, Russia
Ekaterina Velikaya 6.1
48 Ekaterina Velikaya
Biography, History 2024, Russia
Voditel-oligarkh 6.1
49 Voditel-oligarkh
Comedy 2024, Russia
Yolki 11 6.0
50 Yolki 11
Comedy 2024, Russia
Obe dve 5.9
51 Obe dve
Comedy 2024, Russia
Vasiliy 5.8
52 Vasiliy
Comedy 2024, Russia
Domovoy 5.8
53 Domovoy
Fantasy, Horror 2024, Russia
Piraty galaktiki Barrakuda 5.7
54 Piraty galaktiki Barrakuda
Sci-Fi, Adventure 2024, Russia
Baba Yaga spasaet Novyy god 5.7
55 Baba Yaga spasaet Novyy god
Family, Adventure 2024, Russia
Adam i Eva 5.6
56 Adam i Eva
Comedy, Romantic 2024, Russia
Kinoplenka N8 5.6
57 Kinoplenka N8
Drama 2024, Russia
Zoloto Umalty 5.3
58 Zoloto Umalty
Adventure, Drama, Western 2024, Russia
Odin den v Stambule 5.1
59 Odin den v Stambule
Comedy 2024, Russia
Zyat 5.0
60 Zyat
Comedy, Drama, Romantic 2024, Russia
Vozvrashchenie popugaya Keshi 4.9
61 Vozvrashchenie popugaya Keshi
Comedy 2024, Russia
Posledniy Ronin 4.9
62 Posledniy Ronin
Sci-Fi, Adventure 2024, Russia
Letuchiy Korabl 4.8
63 Letuchiy Korabl
Fairy Tale 2024, Russia
Not home alone 4.8
64 Not home alone
Comedy 2024, Russia
Zvyozdy v Sibiri 4.5
65 Zvyozdy v Sibiri
Comedy 2024, Russia
Bratya 4.2
66 Bratya
Comedy 2024, Russia
Samaya bolshaya luna 3.9
67 Samaya bolshaya luna
Sci-Fi, Action 2024, Russia
Vasilisa and Guardians of Time 3.6
68 Vasilisa and Guardians of Time
Fantasy, Adventure, Family 2024, Russia
Мой любимый чемпион 2.4
69 Мой любимый чемпион
Adventure, Family 2024, Russia
