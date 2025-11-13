Menu
8.4
1
Ognennyy lis
Family, Adventure, Documentary
2024, Russia
Rate
7.9
2
Sem chyornykh bumag
War
2024, Russia
Rate
7.7
3
Mayor Grom. Igra
Action, Adventure
2024, Russia
Rate
7.7
4
Extraordinary
Drama, Music
2024, Russia
Rate
7.6
5
Podrostki. Pervaya lyubov
Drama
2024, Russia
Rate
7.5
6
Ice 3
Romantic, Drama, Sport
2024, Russia
Rate
7.5
7
Onegin
Romantic
2024, Russia
Rate
Tickets
7.5
8
Master i Margarita
Drama, Fantasy
2024, Russia
Rate
7.5
9
Fedya. Narodnyy futbolist
Sport, Drama, Biography
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
10
Tri kota. Zimnie kanikuly
Adventure, Animation, Family
2024, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.4
11
Posledniy den rozhdeniya
Thriller, Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
12
Novyy god v Beryozovke
Comedy, Family
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
13
Severnyy polyus
Adventure, Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
14
Komandir
Biography, Drama, Action
2024, Russia
Rate
7.4
15
Zateryannye
Comedy, Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
16
Sound of Youth
Comedy
2024, Russia
Rate
7.3
17
Palma 2
Family, Adventure
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.2
18
Hands Up!
Biography, Comedy, Music
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.2
19
Guest from the Future
Adventure, Family, Sci-Fi
2024, Russia
Rate
7.2
20
Luntik. Returning Home
Adventure, Animation, Family
2024, Russia
Rate
7.1
21
Muzhskoe slovo
Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.1
22
Vstretimsya vchera
Drama, Sci-Fi
2024, Russia
Rate
7.1
23
9 sekund
Drama
2024, Russia
Rate
Tickets
7.1
24
Gde nashi dengi?
Comedy, Crime
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
25
7 dney, 7 nochey
Family, Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
26
Manyunya. Priklyucheniya v derevne
Adventure, Comedy, Family
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.9
27
Lyubvi ne byvaet?
Romantic, Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.9
28
Lyubov zla
Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.9
29
Mame snova 17
Comedy, Sci-Fi
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.9
30
Vyberi menya
Comedy
2024, Russia
Rate
6.8
31
Blindazh
Sci-Fi, War
2024, Russia
Rate
6.8
32
Neprilichnye gosti
Comedy
2024, Russia
Rate
6.8
33
Govorit Zemlya!
Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.7
34
Rodnina
Sport, Biography
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.7
35
Shaman
Horror
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.6
36
Domovyonok Kuzya
Comedy, Family
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.6
37
YA - medved
Family
2024, Russia
Rate
Tickets
6.6
38
Pozyvnoy «Passazhir»
Drama
2024, Russia
Rate
Tickets
6.5
39
Pochemu ty?
Romantic, Drama
2024, Russia
Rate
6.5
40
Ognivo
Adventure, Fantasy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.5
41
Postuchis v moyu Tver
Comedy, Drama, Romantic
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.5
42
Belyakovy v otpuske
Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.4
43
Neposlushniki
Comedy
2024, Russia
Rate
6.4
44
Manyunya. Priklyucheniya v Moskve
Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
6.4
45
Bolshe chem futbol
Sport, Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.4
46
Konets Slavy
Comedy
2024, Russia
Rate
6.3
47
Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6
Adventure, Animation, Fantasy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.1
48
Ekaterina Velikaya
Biography, History
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.1
49
Voditel-oligarkh
Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.0
50
Yolki 11
Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
5.9
51
Obe dve
Comedy
2024, Russia
Rate
5.8
52
Vasiliy
Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
5.8
53
Domovoy
Fantasy, Horror
2024, Russia
Rate
Watch trailer
5.7
54
Piraty galaktiki Barrakuda
Sci-Fi, Adventure
2024, Russia
Rate
5.7
55
Baba Yaga spasaet Novyy god
Family, Adventure
2024, Russia
Rate
Watch trailer
5.6
56
Adam i Eva
Comedy, Romantic
2024, Russia
Rate
5.6
57
Kinoplenka N8
Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
5.3
58
Zoloto Umalty
Adventure, Drama, Western
2024, Russia
Rate
5.1
59
Odin den v Stambule
Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
5.0
60
Zyat
Comedy, Drama, Romantic
2024, Russia
Rate
Watch trailer
4.9
61
Vozvrashchenie popugaya Keshi
Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
4.9
62
Posledniy Ronin
Sci-Fi, Adventure
2024, Russia
Rate
Watch trailer
4.8
63
Letuchiy Korabl
Fairy Tale
2024, Russia
Rate
4.8
64
Not home alone
Comedy
2024, Russia
Rate
4.5
65
Zvyozdy v Sibiri
Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
4.2
66
Bratya
Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
3.9
67
Samaya bolshaya luna
Sci-Fi, Action
2024, Russia
Rate
3.6
68
Vasilisa and Guardians of Time
Fantasy, Adventure, Family
2024, Russia
Rate
Watch trailer
2.4
69
Мой любимый чемпион
Adventure, Family
2024, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
