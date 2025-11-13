Menu
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Russia 2023

Rating of films produced in Russia of 2023

V arktiku 8.6
1 V arktiku
Documentary 2023, Russia
Rate
The Light 7.9
2 The Light
Drama 2023, Russia
Rate
The Centaur 7.9
3 The Centaur
Drama, Thriller 2023, Russia
Rate
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka 7.7
4 Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka
Animation 2023, Russia
Rate
Pravednik 7.7
5 Pravednik
War, Drama, History 2023, Russia
Rate
Khokkeynyye papy 7.6
6 Khokkeynyye papy
Comedy, Family, Sport 2023, Russia
Rate
Strasti po Matveyu 7.6
7 Strasti po Matveyu
Comedy, Romantic 2023, Russia
Rate
Poyekhavshaya 7.6
8 Poyekhavshaya
Comedy 2023, Russia
Rate
Ya delayu shag 7.6
9 Ya delayu shag
Drama, Romantic 2023, Russia
Rate
The Challenge 7.5
10 The Challenge
Drama 2023, Russia
Rate
Po shchuchemu veleniyu 7.4
11 Po shchuchemu veleniyu
Fantasy, Adventure 2023, Russia
Rate
Povelitel vetra 7.4
12 Povelitel vetra
Biography 2023, Russia
Rate
Smeshariki snimayut kino 7.4
13 Smeshariki snimayut kino
Animation 2023, Russia
Rate
Pervoye leto 7.3
14 Pervoye leto
Comedy 2023, Russia
Rate
Dogs at the Opera 7.3
15 Dogs at the Opera
Animation, Family 2023, Russia
Rate
Snegir 7.3
16 Snegir
Drama 2023, Russia
Rate
Emergency Landing 7.2
17 Emergency Landing
Drama, Action 2023, Russia
Rate
Manyunya. Novogodnie priklyucheniya 7.2
18 Manyunya. Novogodnie priklyucheniya
Comedy, Adventure, Family 2023, Russia
Rate
Beshenstvo 7.2
19 Beshenstvo
Thriller 2023, Russia
Rate
YA «lyubila» muzha 7.2
20 YA «lyubila» muzha
Comedy, Crime 2023, Russia
Rate
Holidays 7.1
21 Holidays
Comedy 2023, Russia
Rate
Vasya ne v sebe 7.1
22 Vasya ne v sebe
Comedy 2023, Russia
Rate
U lyudey tak byvayet 7.1
23 U lyudey tak byvayet
Drama, Romantic 2023, Russia
Rate
Ispytaniye Aulom 7.1
24 Ispytaniye Aulom
Adventure, Comedy, Family 2023, Russia
Rate
Dykhanie 7.0
25 Dykhanie
Drama 2023, Russia
Rate
Detektor 7.0
26 Detektor
Thriller, Detective 2023, Russia
Rate
Dukh Baykala 7.0
27 Dukh Baykala
Drama, Adventure 2023, Russia
Rate
Son of a Rich 2 7.0
28 Son of a Rich 2
Comedy 2023, Russia
Rate
Novogodniy shef 6.9
29 Novogodniy shef
Comedy 2023, Russia
Rate
Yaga i kniga zaklinaniy 6.9
30 Yaga i kniga zaklinaniy
Animation, Family, Adventure 2023, Russia
Rate
Detka 6.8
31 Detka
Drama 2023, Russia
Rate
Topolinyy pukh 6.8
32 Topolinyy pukh
Comedy 2023, Russia
Rate
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya 6.8
33 Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
Family, Detective 2023, Russia
Rate
1993 6.8
34 1993
Drama 2023, Russia
Rate
Svobodnye otnosheniya 6.6
35 Svobodnye otnosheniya
Comedy, Romantic 2023, Russia
Rate
Kukolnik 6.6
36 Kukolnik
Thriller, Sci-Fi 2023, Russia
Rate
Telekinez 6.5
37 Telekinez
Thriller 2023, Russia
Rate
Masha i Medved v kino: Skazhite «Oy!» 6.5
38 Masha i Medved v kino: Skazhite «Oy!»
Children's, Animation 2023, Russia
Rate
Imperatritsy 6.5
39 Imperatritsy
Drama, History, Documentary 2023, Russia
Rate
Chelovek niotkuda 6.4
40 Chelovek niotkuda
Thriller, Adventure, Sci-Fi 2023, Russia
Rate
Tri bogatyrya i Pup Zemli 6.4
41 Tri bogatyrya i Pup Zemli
Animation, Adventure, Family 2023, Russia
Rate
Pomilovanie 6.4
42 Pomilovanie
Drama, War 2023, Russia
Rate
Yura dvornik 6.4
43 Yura dvornik
Comedy, Drama 2023, Russia
Rate
Do rassveta 6.3
44 Do rassveta
Comedy 2023, Russia
Rate
Baba Yaga spasaet mir 6.3
45 Baba Yaga spasaet mir
Family, Comedy 2023, Russia
Rate
The Bremen Town Musicians 6.3
46 The Bremen Town Musicians
Adventure, Comedy, Family 2023, Russia
Rate
Lyubov Sovetskogo Soyuza 6.3
47 Lyubov Sovetskogo Soyuza
Romantic, Drama 2023, Russia
Rate
God rozhdeniya 6.3
48 God rozhdeniya
Sci-Fi, Comedy 2023, Russia
Rate
Vrednaya privychka 6.2
49 Vrednaya privychka
Comedy 2023, Russia
Rate
YA khochu! YA budu! 6.1
50 YA khochu! YA budu!
Comedy, Romantic 2023, Russia
Rate
Khitrovka. Znak chetyryokh 6.1
51 Khitrovka. Znak chetyryokh
Detective, Comedy 2023, Russia
Rate
Tyoshcha 6.0
52 Tyoshcha
Comedy 2023, Russia
Rate
O chyom govoryat muzhchiny. Prostye udovolstviya 5.9
53 O chyom govoryat muzhchiny. Prostye udovolstviya
Comedy, Romantic 2023, Russia
Rate
YA BOGINYA 5.8
54 YA BOGINYA
Comedy 2023, Russia
Rate
Sindrom 5.7
55 Sindrom
Thriller 2023, Russia
Rate
Za Palycha! 5.6
56 Za Palycha!
Comedy, War 2023, Russia
Rate
Maldivy podozhdut 5.6
57 Maldivy podozhdut
Comedy 2023, Russia
Rate
Neposlushnaya 5.6
58 Neposlushnaya
Romantic 2023, Russia
Rate
Selebryata 5.6
59 Selebryata
Comedy, Adventure, Family 2023, Russia
Rate
Vozdukh 5.5
60 Vozdukh
Drama, War 2023, Russia
Rate
Papy protiv mam 5.4
61 Papy protiv mam
Comedy, Family 2023, Russia
Rate
Besprintsipnye v derevne 5.3
62 Besprintsipnye v derevne
Comedy 2023, Russia
Rate
Cats in the Museum 5.3
63 Cats in the Museum
Animation, Family 2023, Russia
Rate
14+ Prodolzhenie 5.0
64 14+ Prodolzhenie
Romantic 2023, Russia
Rate
Lyubov-morkov: Vosstaniye mashin 4.9
65 Lyubov-morkov: Vosstaniye mashin
Comedy 2023, Russia
Rate
Skvoz vremya 4.5
66 Skvoz vremya
Thriller, Mystery 2023, Russia
Rate
Tsarevny i Tainstvennaya gostya 4.4
67 Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Animation, Children's 2023, Russia
Rate
Svidetel 4.4
68 Svidetel
Drama 2023, Russia
Rate
Gardemariny 1787. Mir 4.2
69 Gardemariny 1787. Mir
Adventure, History 2023, Russia
Rate
Eskortnitsa 4.0
70 Eskortnitsa
Drama 2023, Russia
Rate
Yolki 10 3.9
71 Yolki 10
Comedy 2023, Russia
Rate
Neposredstvenno Kakha. Drugoy film 3.1
72 Neposredstvenno Kakha. Drugoy film
Comedy 2023, Russia
Rate
