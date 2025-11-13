Menu
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Russia 2022

Rating of films produced in Russia of 2022

Hoffman's Fairy Tales 7.7
1 Hoffman's Fairy Tales
Drama, Comedy 2022, Russia
Chebi: My Fluffy Friend 7.4
2 Chebi: My Fluffy Friend
Family, Comedy 2022, Russia
Elastiko. Dvenadtsatyy igrok 7.3
3 Elastiko. Dvenadtsatyy igrok
Drama 2022, Russia
Zdorovyy chelovek 7.3
4 Zdorovyy chelovek
Drama 2022, Russia
Amanat 7.2
5 Amanat
Biography, History, Drama 2022, Russia
Mira 7.2
6 Mira
Sci-Fi, Adventure, Drama, Family 2022, Russia
Slon 7.1
7 Slon
Thriller, Drama 2022, Russia
Omut 7.1
8 Omut
Thriller, Drama 2022, Russia
Luchshiye v adu 7.1
9 Luchshiye v adu
War 2022, Russia
Na oshchup 7.1
10 Na oshchup
Drama, Thriller 2022, Russia
Molodoy chelovek 7.0
11 Molodoy chelovek
Comedy 2022, Russia
The One 7.0
12 The One
Adventure, Catastrophe 2022, Russia
Land of Legends 6.9
13 Land of Legends
History, Drama 2022, Russia
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator 6.8
14 Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator
History, Documentary 2022, Russia
Grom. Trudnoe detstvo 6.8
15 Grom. Trudnoe detstvo
Action, Crime, Detective, Comedy 2022, Russia
1941. Krylya nad Berlinom 6.8
16 1941. Krylya nad Berlinom
Biography, History, Romantic 2022, Russia
Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh 6.7
17 Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh
Comedy 2022, Russia
Tri kota i more priklyucheniy 6.7
18 Tri kota i more priklyucheniy
Animation, Adventure 2022, Russia
Restoran po ponyatiyam 6.7
19 Restoran po ponyatiyam
Crime, Comedy 2022, Russia
Libereya. Ohotniki za sokrovischami 6.7
20 Libereya. Ohotniki za sokrovischami
Adventure, Action 2022, Russia
Ivan Semyonov. Shkolnyy perepolokh 6.7
21 Ivan Semyonov. Shkolnyy perepolokh
Comedy, Family 2022, Russia
Mister Nokaut 6.7
22 Mister Nokaut
Sport 2022, Russia
Yolki-igolki 6.7
23 Yolki-igolki
Comedy, Family 2022, Russia
Odinnadtsat molchalivykh muzhchin 6.6
24 Odinnadtsat molchalivykh muzhchin
Drama, Sport 2022, Russia
Lyubovniki 6.5
25 Lyubovniki
Comedy, Romantic 2022, Russia
Finnick 6.5
26 Finnick
Animation, Adventure, Comedy 2022, Russia
Svoya voyna. Shtorm v pustyne 6.5
27 Svoya voyna. Shtorm v pustyne
Action, Drama 2022, Russia
How to Save the Immortal 6.4
28 How to Save the Immortal
Animation, Comedy 2022, Russia
Tickets
Khochu zamuzh 6.4
29 Khochu zamuzh
Comedy 2022, Russia
Shchelkunchik i volshebnaya fleyta 6.4
30 Shchelkunchik i volshebnaya fleyta
Children's 2022, Russia
Stiker 6.3
31 Stiker
Romantic, Detective 2022, Russia
Masha i Medved v kino: 12 mesyacev 6.3
32 Masha i Medved v kino: 12 mesyacev
Animation, Family 2022, Russia
Byvshie. Happy End 6.3
33 Byvshie. Happy End
Romantic 2022, Russia
Kalendar ma(y)ya 6.3
34 Kalendar ma(y)ya
Children's, Adventure 2022, Russia
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5 6.3
35 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
Animation, Adventure, Family 2022, Russia
Neposlushnik 2 6.3
36 Neposlushnik 2
Comedy 2022, Russia
Pervyy Oskar 6.2
37 Pervyy Oskar
Drama, History, War 2022, Russia
Nyurnberg 6.2
38 Nyurnberg
History, Drama, War, Thriller, Adventure 2022, Russia / Germany / Czechia / Great Britain
Taynyy Santa 6.1
39 Taynyy Santa
Romantic, Comedy 2022, Russia
My Sweet Monster 6.0
40 My Sweet Monster
Animation, Adventure 2022, Russia
Russkiy krest 6.0
41 Russkiy krest
Drama 2022, Russia
Dikaya 6.0
42 Dikaya
Adventure, Comedy 2022, Russia
Artek. Bolshoe puteshestvie 5.9
43 Artek. Bolshoe puteshestvie
Comedy 2022, Russia
Sanctuary 5.9
44 Sanctuary
Drama, Thriller 2022, France / Russia / USA
Drugoe imya 5.8
45 Drugoe imya
Drama, Thriller 2022, Russia
Big Trip 2: Special Delivery 5.7
46 Big Trip 2: Special Delivery
Animation, Family 2022, Russia / Hungary
Rolls 5.7
47 Rolls
Comedy 2022, Russia
Byt 5.4
48 Byt
Comedy 2022, Russia
Chuk i Gek. Bolshoe priklyuchenie 5.3
49 Chuk i Gek. Bolshoe priklyuchenie
Family, Adventure 2022, Russia
Tickets
Otchayannye dolshchiki 5.2
50 Otchayannye dolshchiki
Comedy 2022, Russia
Lavstori 5.0
51 Lavstori
Comedy, Romantic, Adventure 2022, Russia
The Snow Queen and the Princess 5.0
52 The Snow Queen and the Princess
Animation, Adventure 2022, Russia
Yolki 9 4.9
53 Yolki 9
Comedy 2022, Russia
Red Riding Hood 4.8
54 Red Riding Hood
Fantasy, Adventure, Family 2022, Russia
Botan i superbaba 4.7
55 Botan i superbaba
Comedy, Sci-Fi 2022, Russia
