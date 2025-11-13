Menu
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Russia 2021

Rating of films produced in Russia of 2021

Chempion mira 7.3
1 Chempion mira
Drama 2021, Russia
Mayor Grom. Chumnoy Doktor 7.2
2 Mayor Grom. Chumnoy Doktor
Action, Crime, Detective, Comedy 2021, Russia
Proklyatyy chinovnik 7.2
3 Proklyatyy chinovnik
Comedy 2021, Russia
Batya 7.2
4 Batya
Comedy, Drama 2021, Russia
Malenky voin 7.0
5 Malenky voin
Comedy 2021, Russia
The Pilot. A Battle for Survival 7.0
6 The Pilot. A Battle for Survival
War, Biography, Drama, History 2021, Russia
White Snow 6.9
7 White Snow
Drama, Sport, Biography 2021, Russia
Posledniy bogatyr. Poslannik tmy 6.9
8 Posledniy bogatyr. Poslannik tmy
Adventure, Fantasy, Family 2021, Russia
Хой с тобой 6.8
9 Хой с тобой
Documentary 2021, Russia
Disobedient 6.8
10 Disobedient
Comedy 2021, Russia
Granit 6.8
11 Granit
Action 2021, Russia
Petrov's Flu 6.8
12 Petrov's Flu
Drama 2021, Russia / France / Switzerland
The Relatives 6.7
13 The Relatives
Comedy 2021, Russia
Couple from the Future 6.7
14 Couple from the Future
Comedy, Romantic, Sci-Fi 2021, Russia
Devyataev 6.6
15 Devyataev
War, Biography 2021, Russia
Shugaley 3 6.6
16 Shugaley 3
Action 2021, Russia
Koshchey: Nachalo 6.4
17 Koshchey: Nachalo
Animation, Adventure, Family 2021, Russia
Tri bogatyrya i Kon na trone 6.1
18 Tri bogatyrya i Kon na trone
Animation, Children's, Adventure, Family 2021, Russia
Medea 6.0
19 Medea
Drama 2021, Russia
Unclenching the Fists 5.9
20 Unclenching the Fists
Drama 2021, Russia
Swingers 5.9
21 Swingers
Comedy, Romantic 2021, Russia
Nakhimovtsy 5.5
22 Nakhimovtsy
Family, Comedy 2021, Russia
Groznyy papa 5.3
23 Groznyy papa
Comedy 2021, Russia
BOOMERang 5.2
24 BOOMERang
Comedy 2021, Russia
Fib the Truth 5.2
25 Fib the Truth
Thriller, Drama 2021, Russia
Prababushka legkogo povedeniya. Nachalo 4.9
26 Prababushka legkogo povedeniya. Nachalo
Comedy 2021, Russia
Yolki 8 4.0
27 Yolki 8
Comedy 2021, Russia
Most Anticipated Films Top 1000 Films Top Films in Cinemas Best films of 2025 Best films of 2024 Best films of 2023 Best films of 2022 Best films of 2021 Top Films by Country Top Films by Genre
Most Anticipated Films
917
Avatar 3 25 December 2025
537
Chebi 2 1 January 2026
123
Tri bogatyrya i svet klinom 25 December 2025
104
Now You See Me 3 13 November 2025
95
Mazhor v Dubae 30 October 2025
Top Films in Cinemas
10
Parts of Happiness, or Salt Beans Mezzanine
9.6
Angels Don’t Buzz
9.2
Mahavatar Narsimha
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.0
Min aatym Taptal
Top 1000 Films
9.1
The Shawshank Redemption
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.1
Attack on Titan the Movie: The Last Attack
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Cinemas
8.9
The Green Mile
