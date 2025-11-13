Menu
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Russia 2017

Rating of films produced in Russia of 2017

Dolgaya doroga domoy 8.3
1 Dolgaya doroga domoy
Thriller, Drama, Mystery 2017, Russia
Salyut-7 7.7
2 Salyut-7
Drama, History 2017, Russia
Arrhythmia 7.6
3 Arrhythmia
Drama, Romantic 2017, Russia
First Time 7.6
4 First Time
Drama, History 2017, Russia
Loveless 7.5
5 Loveless
Drama 2017, Russia / France / Belgium / Germany
Going Vertical 7.5
6 Going Vertical
Sport, Drama 2017, Russia
Ice 7.4
7 Ice
Romantic 2017, Russia
Posledniy bogatyr 7.2
8 Posledniy bogatyr
Family, Comedy 2017, Russia
Bolshoy 7.2
9 Bolshoy
Drama, Ballet 2017, Russia
Kitchen. The last Battle 6.9
10 Kitchen. The last Battle
Comedy 2017, Russia
Legend of Kolovrat 6.8
11 Legend of Kolovrat
Adventure, Fantasy, History 2017, Russia
Thawed Carp 6.8
12 Thawed Carp
Drama, Comedy 2017, Russia
The Scythian 6.7
13 The Scythian
Drama, History, Fantasy 2017, Russia
Dovlatov 6.7
14 Dovlatov
Drama, Biography 2017, Russia
About Love 2 6.6
15 About Love 2
Comedy, Romantic 2017, Russia
Smeshariki: DezhaVyu 6.5
16 Smeshariki: DezhaVyu
Animation, Adventure, Children's 2017, Russia
Zhenshchiny protiv muzhchin: Krymskie kanikuly 6.5
17 Zhenshchiny protiv muzhchin: Krymskie kanikuly
Comedy 2017, Russia
Gogol. The Beginning 6.5
18 Gogol. The Beginning
Drama, Mystery 2017, Russia
Matilda 6.5
19 Matilda
Drama, Biography, Thriller 2017, Russia
Attraction 6.4
20 Attraction
Sci-Fi, Romantic 2017, Russia
Have Fun, Vasya! 6.4
21 Have Fun, Vasya!
Comedy 2017, Russia
Fiksiki: Bolshoy sekret 6.3
22 Fiksiki: Bolshoy sekret
Animation, Children's, Family, Adventure 2017, Russia
Three Days till the Spring 6.3
23 Three Days till the Spring
Drama, War, Detective 2017, Russia
Bird 6.3
24 Bird
Romantic 2017, Russia
Tri bogatyrya i printsessa Egipta 6.1
25 Tri bogatyrya i printsessa Egipta
Animation, Adventure, Children's 2017, Russia
Skaz o Petre i Fevronii 6.1
26 Skaz o Petre i Fevronii
Animation, Children's, Adventure 2017, Russia
Frontier 5.8
27 Frontier
Sci-Fi, History, Adventure 2017, Russia
The Guardians 5.7
28 The Guardians
Action, Sci-Fi 2017, Russia
Naparnik 5.7
29 Naparnik
Comedy, Adventure 2017, Russia
Kanikuly prezidenta 5.7
30 Kanikuly prezidenta
Comedy 2017, Russia
The Bride 5.5
31 The Bride
Horror, Thriller, Mystery 2017, Russia
Beyond the Edge 5.3
32 Beyond the Edge
Action, Adventure, Sci-Fi 2017, Russia
Yolki 6 5.3
33 Yolki 6
Comedy, Family 2017, Russia
Crimea 5.2
34 Crimea
Drama 2017, Russia
Naughty Grandma 5.1
35 Naughty Grandma
Comedy 2017, Russia
Vezuchiy sluchay 4.6
36 Vezuchiy sluchay
Comedy 2017, Russia
American Heist 4.5
37 American Heist
Thriller 2017, USA / Russia
Klubare 2.6
38 Klubare
Crime, Comedy 2017, Russia
