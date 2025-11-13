Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Russia 2012

Rating of films produced in Russia of 2012

Legenda No. 17 7.8
1 Legenda No. 17
Biography, Sport 2012, Russia
Rate
Soulless 6.8
2 Soulless
Drama 2012, Russia
Rate
S Novym godom, mamy! 6.7
3 S Novym godom, mamy!
Family, Comedy 2012, Russia
Rate
Moms 6.7
4 Moms
Comedy 2012, Russia
Rate
The Horde 6.7
5 The Horde
History 2012, Russia
Rate
Kokoko 6.6
6 Kokoko
Drama 2012, Russia
Rate
8 First Dates 6.5
7 8 First Dates
Comedy 2012, Russia
Rate
August Eighth 6.3
8 August Eighth
Drama, War 2012, Russia
Rate
Belyy tigr 6.1
9 Belyy tigr
War 2012, Russia
Rate
Solovey-Razboynik 5.9
10 Solovey-Razboynik
Action 2012, Russia
Rate
Dublyor 5.8
11 Dublyor
Comedy 2012, Russia
Rate
Muzhchina s garantiey 5.8
12 Muzhchina s garantiey
Comedy, Family 2012, Russia
Rate
Tri bogatyrya na dalnikh beregakh 5.6
13 Tri bogatyrya na dalnikh beregakh
Adventure, Animation, Comedy 2012, Russia
Rate
Spy 5.5
14 Spy
War, Crime, Adventure 2012, Russia
Rate
Nannies 5.4
15 Nannies
Comedy 2012, Russia
Rate
Tot eshchyo Karloson! 5.4
16 Tot eshchyo Karloson!
Comedy 2012, Russia
Rate
Kurer iz 'Raya' 5.4
17 Kurer iz 'Raya'
Comedy 2012, Russia
Rate
Dzhungli 5.3
18 Dzhungli
Adventure, Comedy 2012, Russia
Rate
Cinderella 5.2
19 Cinderella
Comedy 2012, Russia
Rate
A ticket to Vegas 4.6
20 A ticket to Vegas
Adventure, Comedy 2012, USA / Russia
Rate
Dzhentlmeny, udachi! 4.1
21 Dzhentlmeny, udachi!
Drama, Crime, Comedy 2012, Russia
Rate
Brigada: Naslednik 3.6
22 Brigada: Naslednik
Action 2012, Russia
Rate
Genre
Country
Year
Reset
Most Anticipated Films Top 1000 Films Top Films in Cinemas Best films of 2025 Best films of 2024 Best films of 2023 Best films of 2022 Best films of 2021 Top Films by Country Top Films by Genre
Most Anticipated Films
908
Avatar 3 25 December 2025
537
Chebi 2 1 January 2026
122
Tri bogatyrya i svet klinom 25 December 2025
102
Now You See Me 3 13 November 2025
94
Mazhor v Dubae 30 October 2025
Top Films in Cinemas
10
Parts of Happiness, or Salt Beans Mezzanine
9.6
Angels Don’t Buzz
9.3
Mahavatar Narsimha
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.1
Ritmy mechty
Top 1000 Films
9.1
The Shawshank Redemption
9.1
Attack on Titan the Movie: The Last Attack
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Cinemas
8.9
The Green Mile
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more