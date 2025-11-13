Menu
Rating of films produced in Russia of 2011

Rating of films produced in Russia of 2011

Siberia, Monamour 7.5
1 Siberia, Monamour
Drama 2011, Russia
Two Days 7.4
2 Two Days
Romantic 2011, Russia
Pyat nevest 7.0
3 Pyat nevest
Comedy 2011, Russia
Vysotsky. Thank You For Being Alive 7.0
4 Vysotsky. Thank You For Being Alive
Biography, Drama 2011, Russia
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 7.0
5 Ivan Tsarevich i Seryy Volk
Comedy, Animation, Fairy Tale 2011, Russia
Generation P 6.9
6 Generation P
Drama, Sci-Fi, Comedy 2011, Russia
Yolki 2 6.9
7 Yolki 2
Comedy 2011, Russia
O chyom eshchyo govoryat muzhchiny 6.8
8 O chyom eshchyo govoryat muzhchiny
Comedy 2011, Russia
Smeshariki: Nachalo 6.8
9 Smeshariki: Nachalo
Animation, Children's 2011, Russia
Faust 6.6
10 Faust
Drama 2011, Russia
Shadowboxing 3: Last Round 6.5
11 Shadowboxing 3: Last Round
Drama, Action, Adventure, Crime 2011, Russia
Stone 6.4
12 Stone
Drama, Thriller 2011, Russia
Apollo 18 5.8
13 Apollo 18
Thriller, Sci-Fi 2011, USA / Russia
Office Romance. Our Time 5.7
14 Office Romance. Our Time
Comedy, Drama 2011, Russia
Realnaya skazka 5.7
15 Realnaya skazka
Drama, Comedy 2011, Russia
The Best Movie 3 4.2
16 The Best Movie 3
Comedy 2011, Russia
The Pregnant 4.1
17 The Pregnant
Comedy 2011, Russia
Rzhevskiy protiv Napoleona 3.0
18 Rzhevskiy protiv Napoleona
Comedy 2011, Russia / Ukraine
