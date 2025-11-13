Menu
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Great Britain Sci-Fi

Rating of films of the Great Britain in the Sci-Fi genre

Inception 8.8
1 Inception
Action, Sci-Fi, Thriller 2010, USA / Great Britain
Interstellar 8.5
2 Interstellar
Sci-Fi 2014, USA / Great Britain
Alien 8.4
3 Alien
Horror, Sci-Fi, Thriller 1979, USA / Great Britain
The Prestige 8.4
4 The Prestige
Fairy Tale, Thriller, Sci-Fi, Drama 2006, USA / Great Britain
Aliens 8.3
5 Aliens
Thriller, Horror, Action, Sci-Fi 1986, USA / Great Britain
The Terminator 8.2
6 The Terminator
Thriller, Sci-Fi, Action 1984, Great Britain / USA
Ant-Man 7.9
7 Ant-Man
Sci-Fi, Action 2015, USA / Great Britain
2001: A Space Odyssey 7.8
8 2001: A Space Odyssey
Sci-Fi, Adventure 1968, USA / Great Britain
Moon 7.7
9 Moon
Thriller, Sci-Fi 2009, Great Britain
V for Vendetta 7.7
10 V for Vendetta
Sci-Fi, Drama, Thriller, Action 2005, USA / Great Britain / Germany
Watchmen 7.6
11 Watchmen
Sci-Fi, Fantasy, Action, Drama, Thriller 2009, Great Britain / USA
About Time 7.6
12 About Time
Sci-Fi, Comedy, Drama 2013, Great Britain
Gravity 7.6
13 Gravity
Sci-Fi, Thriller 2013, USA / Great Britain
28 Days Later... 7.5
14 28 Days Later...
Sci-Fi, Drama 2002, Great Britain
Sunshine 7.4
15 Sunshine
Thriller, Sci-Fi 2007, Great Britain
28 Weeks Later 7.4
16 28 Weeks Later
Sci-Fi, Thriller, Horror 2007, Great Britain
Alien: Romulus 7.4
17 Alien: Romulus
Horror, Sci-Fi 2024, Great Britain / USA
Tenet 7.3
18 Tenet
Sci-Fi, Action, Thriller 2020, USA / Great Britain
Resident Evil 7.3
19 Resident Evil
Horror, Action, Thriller, Sci-Fi 2002, Germany / France / Great Britain
Dredd 7.3
20 Dredd
Sci-Fi, Action 2012, Great Britain
Children of Men 7.3
21 Children of Men
Thriller, Drama, Adventure, Sci-Fi 2006, Great Britain / USA
Paul 7.2
22 Paul
Sci-Fi, Comedy 2011, France / Great Britain / USA / Spain
Terminator Salvation 7.2
23 Terminator Salvation
Thriller, Sci-Fi, Action, Drama, Adventure 2009, USA / Germany / Great Britain
What Happened to Monday 7.1
24 What Happened to Monday
Sci-Fi, Thriller 2017, Great Britain
Resident Evil: Extinction 6.8
25 Resident Evil: Extinction
Thriller, Horror, Sci-Fi, Action 2007, USA / Germany / Great Britain / France / Australia
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy 6.8
26 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Comedy, Adventure, Sci-Fi 2005, USA / Great Britain
Transcendence 6.7
27 Transcendence
Thriller, Action, Drama, Sci-Fi 2014, Great Britain / USA / China
The Brothers Grimm 6.6
28 The Brothers Grimm
Thriller, Horror, Comedy, Adventure, Sci-Fi 2005, USA / Great Britain / Czechia
Monsters 6.6
29 Monsters
Drama, Sci-Fi, Romantic 2010, Great Britain
Against the Current 6.6
30 Against the Current
Horror, Action, Sci-Fi, Thriller 2010, Germany / USA / Great Britain
Resident Evil: Apocalypse 6.6
31 Resident Evil: Apocalypse
Action, Horror, Sci-Fi, Thriller 2004, Germany / France / Great Britain / Canada
Planet 51 6.4
32 Planet 51
Adventure, Family, Animation, Comedy, Sci-Fi 2009, Spain / Great Britain
Terminator 3: Rise of the Machines 6.4
33 Terminator 3: Rise of the Machines
Sci-Fi, Action, Thriller 2003, USA / Germany / Great Britain
Doom 6.2
34 Doom
Horror, Sci-Fi, Action 2005, Germany / USA / Great Britain / Czechia
Alien vs. Predator 6.0
35 Alien vs. Predator
Action, Horror, Adventure, Sci-Fi, Thriller, War 2004, USA / Canada / Germany / Greece / Great Britain
Last Sentinel 5.8
36 Last Sentinel
Sci-Fi, Thriller, Drama 2023, Estonia / Great Britain
Astral 4.0
37 Astral
Horror, Drama, Sci-Fi 2018, Great Britain
Alien Invasion 3.0
38 Alien Invasion
Horror, Sci-Fi 2023, Great Britain
